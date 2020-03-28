Нужно ждать: эпидемиолог сделал тревожный прогноз по Украине из-за коронавируса

Коронавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)

В Украине может быть намного больше зараженных коронавирусом - прогноз эксперта

Коронавирус в Украине продолжает заражать людей и в стране введен режим чрезвычайной ситуации. Карантин будет продолжен до 24 апреля, а количество инфицированных продолжает расти.

В стране не хватает экспресс-тестов, а лабораторные анализы делают достаточно долго и по мнению руководителя Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, кандидата медицинских наук, эпидемиолога Андрея Александрина, в Украине может быть намного больше зараженных, чем указывается в официальной статистике.

"Как я уже говорил, у наших сотрудников отсутствует возможность диагностировать такой вирус, потому, конечно же, людей в сотни раз больше. Нужно ждать. Пока у нас не начнут массово выявлять такой коронавирус, мы не сможем ничего сделать", - объяснил эпидемиолог в комментарии для издания "Апостроф".

Кроме того, он считает, что подтвержденных смертей от COVID-2019 может быть намного больше, так как люди умирают еще до того, как им поставят точный диагноз.

"К массовому тестированию призвал даже глава ВОЗ – чем больше мы будем выявлять больных, тем больше у нас будет возможности изолировать людей, лечить – и они не будут представлять угрозы для окружающих. А поскольку государство наплевательски относится к этому вопросу и не проводит тестирование, то у нас никто и не выявляется", - резюмировал Александрин.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперты дали точный прогноз о том, когда эпидемия коронавируса пойдет на спад.