Что нужно есть в жару, чтобы лучше себя чувствовать: важные советы от диетолога

Так, диетолог Наталья Самойленко рассказала о правилах питания, которые избежать помогут избежать дискомфорта и тяжести в организме.

Как известно, в летнюю жару выделяется пот - это физиологический процесс для терморегуляции. С потом мы теряем воду и важные электролиты – Na, K, Mg, Са, которые нуждаются в пополнении. Именно по этой причине так важно соблюдать водный баланс в организме, говорит специалист.

Фото: что есть в жару, чтобы лучше чувствовать себя (freepik)

К продуктам, которые быстро портятся относят колбасные изделия, сырое мясо и рыба, молочные продукты, сливки. Тому их количество лучше минимизировать в рационе, чтобы лишний раз не подвергать свой организм опасности.

Фото: что есть в жару, чтобы лучше чувствовать себя (pixabay.com)

Кроме того, важно чтобы в каждом приеме пищи была зелень, овощи, листья салата. Они богаты калием, кальцием, витаминами группы В (особенно фолатами), С, антиоксидантами.

Фото: что есть в жару, чтобы лучше чувствовать себя (pixabay.com)

Важной составляющей рациона являются также фрукты, ягоды, холодные супы, которые в жару будут идеальным вариантом приема пищи.