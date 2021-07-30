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Что нужно есть в жару, чтобы лучше себя чувствовать: важные советы от диетолога

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Пятница 30 июля 2021 21:30
Что нужно есть в жару, чтобы лучше себя чувствовать: важные советы от диетолога Фото: еду в жару для хорошего самочувствия (pixabay.com)
Автор: Тетяна Самарук

Правильное питание в летнюю жару очень важно для организма. Ведь все поможет избежать дискомфорта и тяжести в организме.

Об этом пишет Elle.

Так, диетолог Наталья Самойленко рассказала о правилах питания, которые избежать помогут избежать дискомфорта и тяжести в организме.

Как известно, в летнюю жару выделяется пот - это физиологический процесс для терморегуляции. С потом мы теряем воду и важные электролиты – Na, K, Mg, Са, которые нуждаются в пополнении. Именно по этой причине так важно соблюдать водный баланс в организме, говорит специалист.

Что нужно есть в жару, чтобы лучше себя чувствовать: важные советы от диетологаФото: что есть в жару, чтобы лучше чувствовать себя (freepik)

К продуктам, которые быстро портятся относят колбасные изделия, сырое мясо и рыба, молочные продукты, сливки. Тому их количество лучше минимизировать в рационе, чтобы лишний раз не подвергать свой организм опасности.

Что нужно есть в жару, чтобы лучше себя чувствовать: важные советы от диетологаФото: что есть в жару, чтобы лучше чувствовать себя (pixabay.com)

Кроме того, важно чтобы в каждом приеме пищи была зелень, овощи, листья салата. Они богаты калием, кальцием, витаминами группы В (особенно фолатами), С, антиоксидантами.

Что нужно есть в жару, чтобы лучше себя чувствовать: важные советы от диетологаФото: что есть в жару, чтобы лучше чувствовать себя (pixabay.com)

Важной составляющей рациона являются также фрукты, ягоды, холодные супы, которые в жару будут идеальным вариантом приема пищи.

Ранее мы сообщали, что диетолог озвучила главные правила безопасного питания.

Также Врачи рассказали, насколько опасна подгоревшая пища.

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