Нужно ли вызывать "скорую" при высоком давлении: Комаровский дал четкий совет

"На самом деле ситуация, когда "скорая" не едет на давление 190... Сейчас трудно признать правоту, но это именно та ситуация, с которой нужно обращаться к семейному врачу. Нет уже никаких в 21 веке таинств в лечении гипертонической болезни. Есть - и в нашей стране тоже - эффективные протоколы лечения, лекарства... Более того - они часто входят в программу "Доступні ліки", т.е. даже бесплатные. Просто, что удивительно: люди не обращаются годами к врачу, не обследуются, не следят за своим здоровьем", - сказал медик.

Семейный врач должен назначить определенную схему лечения:

Стандартная схема, что вы должны принимать.

Врач расскажет вам, по каким правилам, когда измерять артериальное давление, как это все фиксировать.

"Еще, что он должен сказать: "Если, несмотря на лечение, у вас давление поднимется выше вот таких-то цифр, то вы должны дополнительно принять вот эти лекарства. А если будет неэффективно, то вы должны набрать мой номер телефона. Вот так это работает. И только так", - сказал Комаровский.

Если человек не обращался к терапевту, а потом вызывает медиков "скорой" - это неправильно.

"Но если человек в сознании и может орать в трубку телефона, то к нему никто не поедет... Я считаю, что если у человека хроническая болезнь, с которой он не обращается к врачу, а потом доводит себя до такого критического состояния и среди ночи требует, чтобы к нему приехала "скорая"... Последняя обязана ехать, помогать, а потом выставлять ему счет", - отметил Комаровский.