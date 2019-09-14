Нужно вовремя вправить мозги: Комаровский развеял популярный миф про иммуномодуляторы

Евгений Комаровский высказался относительно укрепления иммунитета ребенка и развеял популярный миф про иммуномодуляторы. Известный педиатр в своем Instagram отметил, что часто родители оказывают детям "медвежью услугу", когда приобретают в аптеках всевозможные лекарственные препараты для стимулирования иммунной системы.

Доктор Комаровский ответил на часто задаваемый вопрос о том, как выбрать эффективный иммуномодулятор и обратил внимание, что иммунитет у детей как правило совершенно нормальный.

"Есть прекрасные иммуномодуляторы, только они очень дорогие и их очень трудно найти. Например, очень хорошим иммуномодулирующим действием обладает правильный папа", - сказал доктор высшей категории.

Доктор Евгений Комаровский развеял популярный миф про иммуномодуляторы (Фото: facebook.com/komarovskiynet)

Комаровский объяснил, что если родителям "вовремя вправить мозги", то они поймут, что нельзя повысить ребенку иммунитет, если по пути с работы зайти в аптеку и сказать: "Дайте мне что-нибуть для иммунитета".

"И папе вывалили такую кучу, он выбрал самое дорогое и принес ребенку, считая, что это он ему помог. Нет!" - подчеркнул педиатр.

Комаровский рассказал, что дети не нуждаются в усилении и улучшении иммунитета. Дети нуждаются в том, чтобы им этот иммунитет не испортили.

Среди негативных факторов врач назвал лишнюю еду, перегрев, избыток сахара, недостаток физической активности, избыток гаджетов, нерегулярный стул...

В то же время иммуномодуляторами он назвал физическую активность с папой на свежем воздухе, правильные подарки.

"То есть можно подарить смартфан, а можно за эти деньги - роликовые коньки, конечно же со всей формой защиты", - добавил Комаровский.

Педиатр назвал лекарственные иммуномодуляторы препаратами, которые удовлетворяют потребности родителей "поставить галочку на собственной совести".

"Вот они поэтому их используют. И мамам, и папам идут навстречу огромное количество фармацевтических фирм - хотите, пожалуйста!" - сказал Комаровский.

Доктор Евгений Комаровский рассказал про иммунитет у ребенка (Фото: РБК-Украина)

Доктор призвал запомнить, что препаратов с доказанным иммуномодулирующим действием не существует, а то, что эффективно, крайне опасно для детей.

"Поэтому для мам и пап путь в аптеку за иммуномодуляторами как правило бесперспективен - это выброшенные деньги", - резюмировал Комаровский.

Как сообщалось ранее, недавно доктор Евгений Комаровский сообщил, что для профилактики респираторных заболеваний ребенка не нужно пичкать таблетками.

Также мы писали о том, что Комаровский рассказал про вакцинацию против туберкулеза - БЦЖ - для детей в семь лет и отметил, что повторно делать прививку детям в этом возрасте нецелесообразно.