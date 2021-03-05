Нужно ли вакцинироваться, если уже переболел коронавирусом? Врач дал ответ

Он отметил, что людям, которые уже переболели COVID-19, вакцинация понадобится не ранее, чем через полгода после болезни.

"Остается открытым вопрос, что делать с людьми, которые уже переболели коронавирусной инфекцией. Известно, что антитела сохраняются на протяжении трех-шести месяцев и это должно было бы защищать от повторного заражения. Сейчас уже всем известно, что возможно повторное заражение. Вполне вероятно, что если возможно повторное, то возможны будут и последующие заражения", - объяснил инфекционист.

Он добавил, что сейчас перед вакцинацией не проверяют на наличие антител к коронавирусу и не факт, что это нужно.

"Возникает вопрос – если уже есть антитела, то нужно ли их определять перед вакцинацией. Сейчас всех, кого вакцинируют - не обследуют. Однако прививки делают не ранее, чем через полгода после перенесенного заболевания. Конечно, если человек об этом знает и это была манифестная форма – то есть та, которая клинически себя проявила. Понятно, что обследовать всех особого смысла нет: во-первых, наличие антител не является противопоказанием для вакцинации, а, во-вторых, это неоправданно с экономической точки зрения", - отметил Александр Герасун.

Он объяснил, что тесты на антитела можно будет делать тогда, когда в Украине начнется пятый этап вакцинации.

"Но когда мы дойдем до пятого этапа вакцинирования, и прививаться начнут уже все желающие, то каждый сможет индивидуально перед вакцинацией пройти такой тест. При наличии антител в организме, в вакцинации потребности нет. Будем надеяться, что вакцина будет защищать и позволит создать более мощный иммунитет, чем перенесенное заболевание", - резюмировал специалист.

Полное интервью с врачом-инфекционистом Александром Герасуном – читайте на Styler в субботу, 6 марта.