Когда нужно срочно звонить в скорую: названы шесть малозаметных признаков инсульта

Первым признаком инсульта может стать опущение века или губ. Будьте внимательны, так эти симптомы могут появляться и исчезать. Как объясняют врачи, это связано с транзиторной ишемической атакой, более известной как мини-инсульт. Мозг при этом состоянии быстро возобновляет кровоснабжение, и все симптомы исчезают. Но мини-инсульты серьезно увеличивают риск обширного инсульта в будущем.

Какие еще есть симптомы "тихого" инсульта

Тошнота

Головокружение

Чувство онемения

Потеря равновесия

Невнятная речь

Головная боль

Если вы заметите хоть один из этих симптомов – немедленно вызывайте скорую помощь:

Человек не может улыбнуться, уголки его глаз или рта опущены

Человек не может поднять руки

Речь человека становится спутанной, часто он перестает понимать, что ему говорят

Может возникнуть внезапная слабость в руках и ногах, онемение одной стороны тела, включая ноги, руки или ступни.

Важно! Чем быстрее больному с инсультом оказать помощь, тем больше шансов на его восстановление и отсутствие серьезных осложнений.