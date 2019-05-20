Таких надо брать на таран: сеть вскипела из-за выходки автохама в Киеве (видео)

В Киеве водитель автомобиля автомобиль Peugeot не пропускал карету скорой помощи, которая ехала по оживленной трассе, включив сигнальную сирену. Поведение автохама сняли на видео, после чего ролик был опубликован в сети и собрал огромное количество гневных комментариев.

Кадры показаны на Facebook-странице паблика Kyiv 103 inform, авторы поста призвали прославить водителя легковушки с номерами АА8816РВ на всю страну.

"Возможно на него обратит внимание Национальная полиция и он получит свой заслуженный "приз", - говорится в сообщении.

Фото: скриншот

Видео вызвало бурную реакию пользователей сети. Комментаторы отмечают, что такое поведение по сути может привести к трагическим последствиям, ведь от скорости прибытия медиков часто зависит человеческая жизнь. А посему звучит призыв расценить поведение автохама как "убийство". Также некоторые озвучивают мысль приравнять это нарушение к не трезвости за рулем.

Видео: facebook.com/Kyiv103

Данное поведение водителя приравнивается к убийству. Тут не права надо забирать, а свободу. Авто на аукцион, вырученные деньги на покупку оборудывания для скорой помощи...

На скорые надо кенгурятники для таких случаев, с первого раза не понял, со второго постучал в крышку багажника! А фельдшеру еще биту надо дать, чтобы еще и по крыше постучал, узнал - все ли там дома?!

Поменялась ментальность, в основном люди пропускают, кроме долбо**ов, у которых нужно забирать права! И снимать у скорой видио регистратор после каждой поезди и передавать, полиции которая не работает. Но верим, что все изменится!

Надо на скорую устанавливать спереди металлическая защита, чтобы таких просто брать на таран, и защитить это законом, а потом еще в тюрьму на дней 30, чтобы обдумал всю ситуацию. Показать всей стране, и такие случаи уменьшатся в разы...

Когда-то и он может оказаться в скорой... и пусть тогда так же найдется такое мурло... от которого будет зависеть уже его жизнь...

Всем, кто в комментариях склоняются к морали - это так не работает. Всегда есть люди, для которых ваши нормы - ничто. Пока штрафы не будут начинаться с 200 евро и выше и полиция будет эффективно пресекать нарушителей - ничего не изменится. Ничего! Все люди - разные, и "быки", "быдло" и т.д. были, есть и будут. Поэтому только жесткие безапелляционные наказание кошельком или и отбором права вождения смогут стать сдерживающим фактом...

Скрин комментариев: facebook.com/Kyiv103

Знакомый недавно рассказывал, что в Польше через неделю пришел штраф на 150 евро за не пропуск скорой, видео в полицию предоставила скорая...

Такого можна штрафовать постфактум. Есть доказательство видео. А вообще за такое лишать права и на пересдачу, как в Фатерлянд на "идиотен тест". Или оно не идиот!?

Удостоверение сразу рвать в клочья без права восстановления и машину на конфискацию без возврата, тогда будет порядок и уважение на дорогах, а а этом видео обоснований больше чем достаточно. Хватит уже этого гуманизма, - он для нормальных и адекватных людей, но не для таких быков...

Очень жаль, что этот водитель не понимает, возможно от него в тот момент зависит жизнь человека! Мне пришлось быть рядом с родным человеком в скорой, это очень страшно, когда время идет на минуты...

Приравнять это нарушение к не трезвости за рулем, лишать удостоверения и выписывать штраф от 10 000 грн, в доказательства принимать запись с регистратора. Сразу начнут пропускать...

Скрин комментариев: facebook.com/Kyiv103

Добавим, что согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, за не пропуск кареты "скорой помощи" водителя штрафуют на 510 гривен.

Как сообщалось ранее, Киев является лидером по количеству угонов машин, за ним в этом антирейтинге следуют Одесская и Днепропетровская области. Недавно украинцам рассказали, как уберечься от угона авто.

Также мы писали о том, что в Киеве в районе железнодорожного вокзала произошло ДТП с участием троллейбуса и автомобиля из-за того, что неизвестный автохам "подрезал" транспорт.

Напомним также, что в Киеве автохам пытался объехать пробку, двигаясь по встречной полосе, при этом угрожая другим водителям "нос сломать".