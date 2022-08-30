Что нужно купить ребенку в школу и сколько это будет стоить

Совсем скоро начнется новый учебный год. В этом году война придает родителям стресс. К тому же не стоит покупать ребенку все подряд в школу. Лучше купить только то, что ему точно понадобится.

Что купить ребенку

Для того чтобы не купить лишнего, родителям стоит написать список полезных вещей к школе. Нужно учитывать интересы ребенка, а именно, если он любит рисовать, то лучше купить больше альбомов, карандашей и других канцтоваров.

В список необходимого входит:

Для девочек - юбка, блузы, брюки, жакет, сарафан, спортивная и удобная обувь;

Для мальчиков - рубашки, брюки, жакет, спортивная форма и обувь.

Школьный рюкзак - его размер должен быть таким, чтобы книги туда точно поместились. Можно купить его после получения всех книг;

Канцелярия - тетради в линейку, косую линейку и клетку, дневник, обложки на тетради и книги. Не стоит забывать про карандаши, ручки, резинку, корректор и линейку;

Если в школе будет урок рисования, то можно приобрести альбомы, кисточки и краски. Для младших классов - пластилин и цветная бумага.

В частности, если у ребенка в расписании есть урок труда, то в рюкзак ему нужно положить:

папка для труда;

цветной картон и бумагу;

ножницы, клей-карандаш или ПВА.

Отметим, что во время войны на случай воздушной тревоги у ребенка должно быть в портфеле бутылка воды, энергетические батончики, дополнительная одежда и записка от родителей с информацией о ФИО ребенка, его дату рождения и адрес проживания.

Для детей на дистанционном обучении лучше всего приобрести настольный органайзер, чтобы необходимые книжки и тетради были под рукой.

Сколько будет стоить собрать ребенка в школу