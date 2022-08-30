Что нужно купить ребенку в школу и сколько это будет стоить
Совсем скоро начнется новый учебный год. В этом году война придает родителям стресс. К тому же не стоит покупать ребенку все подряд в школу. Лучше купить только то, что ему точно понадобится.
Об этом пишут Вікна.
Что купить ребенку
Для того чтобы не купить лишнего, родителям стоит написать список полезных вещей к школе. Нужно учитывать интересы ребенка, а именно, если он любит рисовать, то лучше купить больше альбомов, карандашей и других канцтоваров.
В список необходимого входит:
- Для девочек - юбка, блузы, брюки, жакет, сарафан, спортивная и удобная обувь;
- Для мальчиков - рубашки, брюки, жакет, спортивная форма и обувь.
- Школьный рюкзак - его размер должен быть таким, чтобы книги туда точно поместились. Можно купить его после получения всех книг;
- Канцелярия - тетради в линейку, косую линейку и клетку, дневник, обложки на тетради и книги. Не стоит забывать про карандаши, ручки, резинку, корректор и линейку;
- Если в школе будет урок рисования, то можно приобрести альбомы, кисточки и краски. Для младших классов - пластилин и цветная бумага.
В частности, если у ребенка в расписании есть урок труда, то в рюкзак ему нужно положить:
- папка для труда;
- цветной картон и бумагу;
- ножницы, клей-карандаш или ПВА.
Отметим, что во время войны на случай воздушной тревоги у ребенка должно быть в портфеле бутылка воды, энергетические батончики, дополнительная одежда и записка от родителей с информацией о ФИО ребенка, его дату рождения и адрес проживания.
Для детей на дистанционном обучении лучше всего приобрести настольный органайзер, чтобы необходимые книжки и тетради были под рукой.
Сколько будет стоить собрать ребенка в школу
- Школьная форма (для девочек) - две рубашки, брюки, юбка, жилетка, платье, жакет и колготы обойдутся минимум в 2,5 тыс. грн.
- Школьная форма (для мальчиков) - две рубашки, брюки, жилетка, жакет - минимум 1,8 тыс. грн.
- Канцелярские принадлежности будут стоить от 1 тыс. грн за полный набор.
- Также за спортивную форму и кроссовки родителям придется заплатить от 1 тыс. до 3 тыс. грн.
- Цены на школьную обувь варьируется от 200 до 1,5 тыс. грн.
- Школьный рюкзак можно купить по цене от 200 до 1 тыс. грн (это зависит от материала и размера).
Ранее мы сообщали, как выглядят укрытия в школах Киева, которые будут работать с 1 сентября.
Также мы писали, какие медосмотры должны пройти ученики и учителя перед 1 сентября.