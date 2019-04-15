Нужно ли подрезать уздечку языка: совет доктора Комаровского

Доктор Евгений Комаровский рассказал, стоит ли подрезать ребенку уздечку языка по совету стоматолога. На своей Instagram-странице педиатр посоветовал, стоит ли следовать предписаниям врача, а также рассказал об операции.

Родители 9-месячной девочки обратились за советом к доктору Комаровскому. Они спрашивают, необходимо ли ребенку подрезать уздечку и что будет, если этого не делать.

По мнению известного педиатра, короткая уздечка языка может привести к возникновению двух групп проблем:

Проблема №1 связана с сосанием (короткая уздечка делает его затруднительным)

Такая проблема выявляется в раннем возрасте и тогда педиатр может дать совет провести операцию. Но для девятимесячного ребенка в этом случае вмешательство уж не требуется.

Комаровский рассказал, нужно ли подрезать уздечку языка (фото: pixabay.com)

Проблема №2 связана с речью, точнее с тем, что при короткой уздечке языка возникают сложности с произношением определенных звуков.

В этом случае совет подрезать уздечку может дать логопед. А врачи-стоматологи не имеют к этому вопросу никакого отношения. И для ребенка до трех лет вопрос проблемы с речью пока еще не стоит.

"Сама же операция проводится, как правило, под местной анестезией либо с помощью специальных ножниц, либо посредством лазера", - пишет Комаровский.

Комаровский рассказал, нужно ли подрезать уздечку языка (фото: pixabay.com)

Ранее доктор Комаровский ответил на очень важный вопрос о том, стоит ли будить ребенка с температурой 39-40 градусов, чтобы дать ему жаропонижающее.

К слову, педиатр рассказал, почему у детей появляется ячмень и фурункулы, и к каким средствам стоит прибегнуть при лечении этой детской болезни.

Напомним, Комаровский рассказал о правильной профилактике гриппа и ОРВИ. Педиатр дал несколько дельных советов, как уберечься от вирусной инфекции.