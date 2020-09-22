Нужно ли обрабатывать продукты из магазина и посылки от курьера: эпидемиолог дала ответ

Врач рассказала, что если украинцы будут придерживаться личной гигиены, обрабатывать и мыть вовремя руки, то нет необходимости в обработке других предметов вокруг себя.

Когда пандемия только началась, то часто говорили о том, как обрабатывать продукты, пакеты из магазина, и посылки от курьера. Но сейчас эпидемиологи не советуют этим заниматься, поскольку такая обработка условно помогает в профилактике COVID-19. Об этом рассказала врач-эпидемиолог Екатерина Сояк, пишет ТСН.

Эксперт отметила, что достаточно будет просто после контакта с предметами, которых касалось большое количество людей, хорошо помыть руки. Сами продукты также нужно мыть. Этого будет достаточно, чтобы не заразится коронавирусной инфекцией.

Напомним, в Украине COVID-19 стал чаще убивать молодых, а не пожилых людей, как это было в Италии. Об этом сообщила ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская. Она подчеркнула, что коронавирус поражает нервную систему молодых людей, и это очень плохой знак.

Инфекционист отметила, что разные народы по-своему восприимчивы к коронавирусу. Например, легче всего инфекцию переносят светлые женщины.

Ранее эпидемиолог объяснила, почему в Украине растет заболеваемость коронавирусом. Сейчас в стране активных больных насчитывается уже около 100 тысяч человек.