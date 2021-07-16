Нужно готовиться: эпидемиолог дала пугающий прогноз о новой волне коронавируса из-за штамма "Дельта"

Она отметила, что сейчас прогнозы давать пока еще сложно, но специалисты ожидают следующую волну уже осенью.

"Такие прогнозы, конечно же, трудно давать. Но, по моим ощущениям, по ощущениям коллег, мы ждем все же вторую волну коронавирусной болезни, которая будет осенью. И если она будет, то или такая же, или тяжелее. Но, опять же, все непредсказуемо. Если к нам не приедет много людей с новым штаммом, возможно, будет проще ситуация. Но, я думаю, готовиться стоит, поскольку осенью будет увеличение заболеваемости COVID-19 и ухудшение ситуации в целом", - отметила эпидемиолог.

Кроме того, Сояк напомнила, что Дельта-штамм более заразный и вызывает более тяжелое течение, больше госпитализаций и стоит ожидать, что ситуация осенью может быть хуже, чем ранее. Однако на 100% утверждать такое не стоит.

"Я бы еще сказала, что по всем тенденциям, которые есть в Украине, по тому уровню инфекционного контроля в лечебных учреждениях, во всех других наших закрытых помещениях, есть все предпосылки, что ситуация будет усугубляться", - считает эксперт.