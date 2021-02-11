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Нужна помощь: украинка годами борется с раком последней стадии ради своих дочерей

Автор: Владимир Костырин

Украинка Татьяна Куценко живет с раком молочной железы 4 стадии уже 8 лет, и для борьбы с онкологическим заболеванием ей требуются дорогостоящие лекарства, которые вынуждена принимать постоянно. Жительница Нововолынска просит всех неравнодушных о материальной помощи, так как средства на препараты уже закончились.

Об этом Куценко написала в своем Facebook.

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Она отметила, что сдерживать развитие рака - у нее 5 опухолей в печени, одна из них в капсуле 5 см и в легких - ей помогает таргент "Ибранс". На покупку лекарства в среднем уходит около 40 тысяч гривен в месяц. Принимает этот препарат волынянка уже более двух лет. При этом недавно Татьяна узнала, что государство больше не будет закупать это лекарство.

В то же время она подчеркивает, что метастазы у нее исчезают, пока она принимает указанный препарат.

Женщина также призналась, что борется изо всех сил с болезнью и не опускает руки она ради двух своих дочерей Виктории и Вероники.

"Спасибо всем, если бы не люди, которые у меня поверили и помогали это все время, ничего бы не получилось у меня с теми химиями, потому химиотерапия очень истощает, особенно постоянна. Хочу поднять тему или просто размышления, потому что одна я ничего же не изменю с этим: почему нас, онкобольных лечат по старым протоколам? Почему закупают то, что не действует? Почему нельзя наконец изменить уже лечение на протоколы европейского лечения рака? И закупить больным то, что нужно им. Мой пример, исчезли метастазы в легких и печени благодаря Таргет "Ибранс" никого не интересует. Но я все доказательства, все описания КТ, заключение и даже блистера из таблеток храню. Мне так жаль, что ничего не меняется и на мои письма уже не отвечают, грустно мне и от того, что так все: никак за два года. Главное, что я жива, спасибо за каждый репост, так как сейчас сбор на нуле", - пишет Татьяна.

Для оказания благотворительной помощи женщина указала номер банковской карточки: ПриватБанк 5168757408871814 или 5168755106641083 Куценко Татьяна Валерьевна.

Украинке с раком четвертой стадии лекарства годами помогают сдерживать развитие болезни (фото: facebook.com/tanja.kucenko)

Ранее мы писали о том, что пятилетняя девочка Викуся нуждается в помощи - ребенку с тяжелой инвалидностью очень необходимы средства на лечение и реабилитацию.

Также сообщалось, что вдова погибшего воина АТО нуждается в срочной операции, на которую у мамы двоих деток не хватает средств.

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