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Нужна помощь: молодому парню требуется лечение тяжелой болезни

Львов, Воскресенье 02 августа 2020 19:06
Нужна помощь: молодому парню требуется лечение тяжелой болезни
Владимиру Саламахе нужна помощь в лечении рака лимфатической системы (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Styler

Жителю Львова нужна финансовая помощь в лечении рака

Во Львове 20-летнему Владимиру Саламахе нужна финансовая помощь. Парень борется с тяжелой болезнью - лимфомой Ходжкина, стадия 4Б. Это рак лимфатической системы, и как все онкозаболевания, требует химиотерапии.

Врачи заявили, что ему необходимо пройти шесть курсов химиотерапии, и четыре он уже прошел. При этом за один курс необходимо заплатить около 10 тысяч гривен, и сейчас ему необходима финансовая помощь. Об этом Владимир написал на своей странице в Instagram.

Нужна помощь: молодому парню требуется лечение тяжелой болезни

Владимир Саламаха (фото: instagram.com/volodia.salamaxa)

"Государство о таких людях не думает, потому что еще ничем мне не помогло, долго не просил помощи, так как надеялся сам на себя, но поддержка людей - это самое ценное, что у нас есть. Очень благодарен всем, кто не остался в стороне, извиняюсь, что не всех лично поблагодарил", - написал парень.

Номер карты банка (ПриватБанк) 4149439316888100 Саламаха Владимир.

Если кто-то хочет узнать подробнее о его болезни, то звоните (тел. 096 763 67 41) или пишите.

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