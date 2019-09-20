Нужна помощь: под Киевом пропал 13-летний мальчик с параличом руки (фото)

Украинцев просят помочь найти пропавшего мальчика, который вчера утром ушел из дома в Фастове под Киевом и с тех пор не выходит на связь. У 13-летнего Андрея Гука паралич правой руки. В сети показали фото парня и дали приметы.

В последний раз мальчика видели около половины восьмого утра 19 сентября на улице Транспортная. Уже более суток от него нет никаких вестей. Андрея разыскивают сотрудники Фастовского отделения полиции.

Под Киевом пропал мальчик Андрей Гук (Фото: kiev.informator.ua)

Мальчику на вид около 12-14 лет. Его рост 168 сантиметров, имеет худощавое телосложение, форма лица овальная, глаза голубые, волосы светло-русые.

Также у парня есть особая примета - у него парализована правая рука.

Андрей был одет в красную куртку с серыми полосками, на нем спортивные штаны - спереди красного цвета, а сзади черного. Парень обут в кроссовки салатового цвета. С собой у мальчика был голубой рюкзак.

В полиции обратились к гражданам за помощью и просят всех, кто имеет какую-либо информацию о возможном месте нахождения Андрея сообщать по телефону спецлинии полиции "102" или 093-3034986 (дежурная часть Фастовского отделения полиции).

Как сообщалось ранее, столичная полиция разыскивает преступников, которые совершили разбойные нападения на ювелирные магазины в Киеве в течение 2018-2019 годов. Правоохранители показали фото разбойников и дали приметы, и за сведения о злоумышленниках обещают 100 тысяч гривен.