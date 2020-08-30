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Нужна помощь: в Киеве мальчик страдает редким заболеванием

Автор: Дарья Русина

В Киеве просят о помощи: мальчику необходима финансовая помощь из-за редкого заболевания - гипофизарный нанизм. Парень пожизненно нуждается в терапии искусственным гормоном роста.

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"Смитюх Саша, Украина, г. Киев. В пятилетнем возрасте поставлен диагноз: гипофизарный нанизм. Это редкое заболевание, которое предостеречь невозможно, но поддается медикаментозной корректировке", - написано в сообщении.

Проблема в том, что организм не вырабатывает свой гормон роста, что приводит к задержке физического развития всего скелета, а также внутренние органы значительно уменьшены в размерах, что ощутимо влияет на качество жизни.

"На лечении Саша уже 6 год и благодаря вашей поддержке на сегодняшний день у нас хорошие результаты от лечения, но лечение длительное, поэтому мы очень просим поддержать нашу семью в дальнейшем гормональном лечении", - указано в посте.

Помочь можно следующим образом:

  • Privatbank 5168 7426 0823 6307 - Смитюх Алена Сергеевна
  • ЕДРПОУ 14360570, МФО банка 305299, счет 29244825509100
  • Monobank 5375 4141 2258 1274
  • Qiwi +380633491170 (мама)
  • Яндекс 410016623666002
  • https://www.gofundme.com/f/help-sasha-to-grow-up
  • Препаратом гормона роста "Зомактон", "Генотропин"
  • Western Union, Ukraine/Kyiv - Smityukh Alena Sergeevna, только сообщить номер перевода.

Напомним, что онкобольной юноша просит о помощи в лечении лимфомы Ходжкина.

Ранее мы писали, что одной из курсанток, которая пострадала в ДТП с пьяным майором в Киеве, срочно нужна помощь.

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