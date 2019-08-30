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Нужна помощь: известный украинский музыкант попал в ДТП

STYLERНужна помощь    30.08.2019 - 16:06
Нужна помощь: известный украинский музыкант попал в ДТП
Украинскому музыканту срочно нужна помощь (Коллаж РБК-Украина)

Дмитрий Решетник - владелец известного енота по кличке Боб Марли

Известный украинский музыкант, рэпер Дмитрий Решетник, более известный под псевдонимом МIM, попал в автомобильную катастрофу и нуждается в помощи. Об этом сообщается на его странице в Instagram.

Известный украинский рэпер MIM, владелец не менее знаменитого енота Боба Марли, попал в жуткое ДТП. На его странице в социальной сети опубликован пост с просьбой о помощи. Дмитрий Решетник на данный момент находится в реанимации.

Нужна помощь: известный украинский музыкант попал в ДТП

Дмитрий Решетник и Боб Марли (фото: instagram.com/mim_trip)

"Срочно нужна помощь. Максимальный репост. Дима Решетник, он же музыкант МIM, разбился на моноколесе и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии уже 5 дней. Собранных средств едва хватает, чтобы поддерживать его жизнь. Нужна консультация дорогого нейрохирурга. Просим всех, кому не все равно, финансовой помощи. Любая сумма – на вес жизни для Димы.

5168 7422 0492 8109 (Приват Банк) - Ширинов Игорь
5336 6901 5096 4056 (Сбербанк для граждан РФ) - Дитяшов Антон", - сказано в сообщении.

Нужна помощь: известный украинский музыкант попал в ДТП

Скриншот поста (instagram.com/mim_trip)

В комментариях друзья сообщили, что у Дмитрия Решетника очень тяжелая травма головы.

Нужна помощь: известный украинский музыкант попал в ДТП

Дмитрий Решетник (MIM) в реанимации (фото: instagram.com/mim_trip)

Напомним, ранее мы писали о музыканте Дмитрии Решетнике и его знаменитом еноте по имени Боб Марли.

А также рассказывали о том, что в Днепре дети облили мальчика бензином и подожгли – родители просят о помощи.

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