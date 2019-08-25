Нужна помощь: в Днепре дети облили бензином и подожгли мальчика

В Днепре дети во время игры облили бензином и подожгли 8-летнего мальчика. Ребенок был срочно госпитализирован и находится в реанимации - у него ожоги 35% тела. Пострадавшему провели операцию и сейчас его состояние врачи оценивают как стабильное. Волонтер Александра Сова-Тимощенкова на странице в Facebook призвала неравнодушных украинцев помочь школьнику Кириллу Яцуну.

Жуткий инцидент произошел 22 августа на улице Илларионовская. Кирилл играл со всеми детьми во дворе, и кто-то из них облил ребенка бензином сзади и поджег.

Сейчас ребенок находиться в реанимации в больнице на Космической. Диагноз: ожог пламенем IIAB-III до 35% туловища головы, правого плеча, предплечья, бедра, голени.

"Мама одна воспитывает единственного сыночка, папа ребенка умер. Кирюша как и многие детки должен был идти 1 сентября в 3 класс, давайте вместе поможем ребенку", - рассказала волонтер.

Также она поблагодарила доктора высшей категории Артема Посунько и других врачей в реанимации.

Сова-Тимощенкова сообщила, что для мальчика уже закупили все необходимое, но ему предстоит не одна операция и потом реабилитация.

Мальчику Кириллу Яцуну нужна помощь - в Днепре ребенка облили горючим и подожгли (Фото с Facebook-страницы Александры Совы-Тимощенковой)

Волонтер опубликовала реквизиты и номер карточки для желающих помочь Кириллу.

"Cчет: ЕДРПОУ/ДРФО 41414462,А-Банк, МФО 307770,№ 26004010029952, валюта UAH (украинская гривня) так же вы можете перевести деньги на карточку фонда 5583350100373193 (Через терминал). Карта Приват Банка: 5168 7427 1212 6501 ( карта оформлена на Тимощенкова Александра). При переводе указать "для Яцун", - говорится в публикации.

Отмечается, что мама пострадавшего ребенка уже написала заявление в полицию относительно инцидента.

Кирилл Яцун получил ожоги 35% тела и находится в реанимации в Днепре - волонтеры просят помочь ребенку (Фото с Facebook-страницы Александры Совы-Тимощенковой)

Как сообщалось ранее, в Запорожье парень облил кипятком свою девушку пока она спала. Они жили в гражданском браке, и воспитывали двоих детей. Злоумышленник при совершении преступления старался, чтобы кипяток попал в рот девушке - таким образом он хотел нанести большего вреда ее здоровью.

Также мы писали о том, что недавно в Запорожье похоронили девушку, которую облил бензином и поджег ее парень.

Напомним, летом под Львовом девочка во время семейного пикника на природе упала в костер. 7-летний ребенок был госпитализирован с глубокими ожогами лица, руки и части груди. Как стало известно, родители девочки сначала занимались самолечением, и обратились к врачам только после того, как ей стало совсем плохо.