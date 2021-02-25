Нужна ли маска на морозе: Комаровский дал ответ

Также доктор высшей категории резко высказался о карантинных требованиях в некоторых странах об обязательном ношении масок на улице.

"А зачем нужна маска на свежем воздухе? Я в принципе не понимаю смысл ходьбы по улице в маске. Это глупости. Много раз уже об этом рассказывали: маска нужна там, где невозможно социальное дистанцирование 1,5-2 метра, и там, где нет вентиляции воздуха", - напомнил Комаровский.

Врач также назвал требования о ношении масок на свежем воздухе "дискредитацией медицинской науки" и "позорищем".

"Из-за таких вот требований люди вообще начинают крайне скептически относиться к профилактике, они видят явную глупость, абсурдность этих рекомендаций, и перестают верить во все остальное", - возмущается Комаровский.

При этом педиатр обратил внимание на роль масок в профилактике переохлаждения в морозную погоду. При этом функцию маски в таких случаях отлично могут выполнять шарфы или любая другая ткань, которая прикрывает лицо. Это позволяет избежать замерзания носа.

"Что происходит, когда в мороз мы закрываем рот и нос? Очень часто на морозе замерзает нос, возникает спазм сосудов, нарушение кровообращения в слизистой. Это происходит тогда, когда реально замерзает нос, и после этого перестает нормально выполнять свои функции - там ограничено кровообращение, и соответственно воздух не успевает увлажняться и согреваться. То есть замерзший нос - это повод вдохнуть через нос необработанный воздух", - объяснил Комаровский.

А благодаря одетой маске или натянутому на лицо шарфу выдыхаемый воздух задерживается возле носа, и не дает ему замерзнуть, заключил врач.