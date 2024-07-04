Нутриціолог розповіла, що станеться з організмом, якщо 20 днів поспіль пити матчу

Популярність матчі дуже зросла, її можна зустріти не лише у вигляді чаю, лате, вона присутня у біологічно активних добавках, десертах. Потрібно знати, що буде з організмом, якщо пити матчу 20 днів поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Оксани Шатрової.
Влітку усі відчувають спрагу і хочеться знайти щось, що дійсно допоможе охолодитися і напитися.
Нутриціолог зазначила, що не втамує спрагу і саме тому, нею неможливо напитися.
Зокрема, в результаті частого пиття матчі відбудуться такі зміни:
Матча бадьорить не гірше за чашку кави та підвищує фізичну витривалість, але водночас не має таких побічних ефектів, як нервозність.
Також вона покращує роботу мозку завдяки високому вмісту кофеїну. Крім того, порошок матчі також містить у своєму складі з'єднання під назвою L-theanine, яке покращує дію кофеїну підвищує пильність і допомагає уникнути зниження енергетичного рівня, яке може бути наслідком вживання кофеїну.
Матча допомагає схуднути, прискорює обмін речовин, спалює жир, збільшує витрати енергії. Зберегти струнку фігуру або навіть позбутися пари зайвих кілограмів допомагає здатність напою окислювати жири, тим самим прискорюючи обмін речовин та знижуючи рівень поганого холестерину.
Матча містить високу концентрацію кофеїну, тому якщо ви п’єте занадто багато кофеїну, або ви чутливі до нього, потрібно споживати не більше 2 чашок чаю на день.
Для людей із підвищеною кислотністю шлунка, гастритом чи виразкою потрібно уникати вживання будь-якого зеленого чаю і японського чаю матча натщесерце.
Раніше ми повідомляли, який корисний чай із популярною добавкою пити можна не всім.
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