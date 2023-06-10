Нутриціолог розповіла, що шкодить жіночому здоровʼю та призводить до хвороб

Стрес

Рівень стресостійкості у всіх різний, але навчитися успішно справлятися з перепадами настрою та наслідками емоційної напруги необхідно. Це допоможе дівчині довше залишатися молодою, красивою та уникнути хвороб.

Сон після опівночі

Мелатонін - антиоксидант, призначений для зниження зайвого кортизолу, що накопичився за день. Варто ставитись дбайливо до цього ресурсу та дотримуватись всіх рекомендацій, які забезпечують хороший сон.

"Добре працюють медитації голосом, приємна музика. Але вони підходять не всім, якщо вам від них гірше, не варто старатися", - йдеться у повідомленні.

Гіподинамія

Нутриціолог розповіла, якщо не використовувати свої м'язи, то згодом вони ослабнуть і не матимуть змоги підтримувати внутрішні органи.

Також з віком є ризик розвитку саркопенії та остеопорозу, які значно погіршують якість життя, впливаючи на імунітет та поставу.

Щоб фізична активність увійшла у звичку, важливо знайти турботливих наставників. Однак, поки не налагодите сон, у спорт йти не варто.

Неправильне харчування

Часті перекушування, багато солодкого, захоплення дієтами та дефіцит необхідних речовин стають причиною ранніх зморшків, погіршення стану волосся, нігтів та набору зайвої ваги.

Яку професії шкодять жіночому здоров'ю

Офіціанти

Часто під час спілкування з клієнтами виникають стресові ситуації. До того ж офіціанти змушені працювати в незручному взутті або обтислому одязі. Також їм доводиться носити важкі таці з їжею і напоями.

Співробітники офісу

Сидяча робота і необхідність сидіти за комп'ютером не приводять ні до чого хорошого. І досить часто у жіночій професії бувають складності.

Навантаження на спину і нижні кінцівки колосальне, оскільки жінка повинна сидіти весь день на одному місці. Часом не рятують навіть зарядки і спорт вечорами.

Стюардеси

Галасливі пасажири можуть викликати стреси, а зміни часових поясів порушують у людей цієї професії біологічні ритми. До того ж різку зміну погодних умов, ненормований графік і постійне перебування на ногах завдає максимум шкоди для здоров'я і самопочуття.