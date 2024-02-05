Нутриціолог розповіла, що робити, якщо дитина не їсть м'ясо: ці способи точно допоможуть

Чому м'ясо повинне бути у раціоні

М’ясо є одним із продуктів білкової групи за допомогою якого дитина отримує ряд необхідних поживних речовин. Серед них гемове залізо, цинк, вітамін B12, кальцій, вітамін D та омега-3 жирні кислоти.

Білки тваринного походження, в тому числі білки м’яса, найкраще забезпечують дітей усіма необхідними незамінними амінокислотами, а також відіграють ключову роль в рості кісток й м’язів, розвитку мозку, утворенні гормонів, роботі ферментів та імунної системи.

Причини відмови від м'яса

За словами фахівців, можливо дитині не подобається вид м'яса. Можна запропонувати інші види м'яса, наприклад, кролятину, різні частини курки, баранину, свинину та телятину.

Також, часто волокна м'яса забиваються між зубами, це доволі неприємно і діти часто через це відмовляються їсти.

Як готувати дітям м'ясо (скриншот)

До того ж, важливо знати, що повторний прийом їжі зменшує страх та підвищує її сприйняття. Тому батькам потрібно постійно пропонувати дітям м'ясо у різному вигляді.

Для того, щоб було легше, не готуйте спеціально для дитини, а готуйте для себе.

Коли батьки власним прикладом показують здорову харчову модель поведінки, то більше шансів, що дитина буде це наслідувати.

"Пам'ятайте, діти нас не слухають, а дивляться", - йдеться у повідомленні.

Залучайте дитину до приготування їжі

Варто залучати дитину до закупів та приготування м'ясних страв. Знайомте їх з цим продуктом, ще до моменту потрапляння на тарілку дитини.

Все тому, що кожен контакт з їжею збільшує шанси спробувати страву.