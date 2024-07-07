UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нутриціолог розповіла, що може статись, якщо їсти на самоті

Чому не можна їсти на самоті (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Їжа в компанії - корисна для здоров'я та загального настрою. Менш корисною вважається їжа на одинці, адже це може призвести до переїдання та зайвої ваги.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Оксани Шатрової.

Чому не можна їсти на одинці

Експерт назвала дійсні поради з гастрофізики і не тільки, які свідчать про користь їжі в компанії:

  • коли ви готуєте для когось - це про турботу та окситоцин (нейропептид, який транспортується в кору гіпофізу, де накопичується і виділяється в кров). Саме він блокує виділення гормонів кортикоїдів (кортизол, наприклад), що знижує стрес в організмі
  • коли ви їсте з кимось, то не "сидите" в гаджети і тим самим, не заїдаєте їжу "автоматично"
  • їсти в колі рідних - це про безпеку та спокій, соціальний контакт, який допомагає не заковтувати швидко їжу, а, навпаки, повільно та ретельно пережовувати. Це особливо важливо, якщо є проблеми з ШКТ
  • дуже часто при роботі з РХП важливо їсти з кимось, бо в самоті людина може не контролювати свої порції

До того ж самотній прийом їжі також підсилює негативні почуття і похмурі думки, що погано позначається на здоров'ї. 

Як їсти, що не переїсти та не нашкодити здоров'ю

До основних правил здорового харчування входить:

  • надавайте перевагу здоровій, органічній їжі власного приготування
  • у кожній порції їжі половину мають становили овочі й зелень - вони багаті на клітковину та інші корисні речовини
  • в одній четвертій нашої тарілки мають бути вуглеводи
  • споживайте достатню кількість води
  • дотримуйтеся режиму харчування 3-4 рази в день
  • їжте без поспіху, уважно, бо відчуття насиченості приходить згодом
  • добре пережовуйте їжу - це допоможе кращому травленню
  • користуйтеся тарілками й горнятками невеликого розміру

Важливо не забувати про білки - це не тільки м'ясо, яйця, риба, а й бобові та молочні продукти. Орієнтовно денна потреба в білку для дорослого - 50-70 грамів - це не більше, аніж розмір нашого кулака;

До того ж щоденне фізичне навантаження допомагає не лише пришвидшити обмін речовин чи схуднути, а також забезпечує кращий контроль нашого настрою і добре самопочуття загалом.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорове харчуванняНутриціолог