Нутриціолог розповіла, що може статись, якщо їсти на самоті

Чому не можна їсти на одинці

Експерт назвала дійсні поради з гастрофізики і не тільки, які свідчать про користь їжі в компанії:

коли ви готуєте для когось - це про турботу та окситоцин (нейропептид, який транспортується в кору гіпофізу, де накопичується і виділяється в кров). Саме він блокує виділення гормонів кортикоїдів (кортизол, наприклад), що знижує стрес в організмі

коли ви їсте з кимось, то не "сидите" в гаджети і тим самим, не заїдаєте їжу "автоматично"

їсти в колі рідних - це про безпеку та спокій, соціальний контакт, який допомагає не заковтувати швидко їжу, а, навпаки, повільно та ретельно пережовувати. Це особливо важливо, якщо є проблеми з ШКТ

дуже часто при роботі з РХП важливо їсти з кимось, бо в самоті людина може не контролювати свої порції

До того ж самотній прийом їжі також підсилює негативні почуття і похмурі думки, що погано позначається на здоров'ї.

Як їсти, що не переїсти та не нашкодити здоров'ю

До основних правил здорового харчування входить:

надавайте перевагу здоровій, органічній їжі власного приготування

у кожній порції їжі половину мають становили овочі й зелень - вони багаті на клітковину та інші корисні речовини

в одній четвертій нашої тарілки мають бути вуглеводи

споживайте достатню кількість води

дотримуйтеся режиму харчування 3-4 рази в день

їжте без поспіху, уважно, бо відчуття насиченості приходить згодом

добре пережовуйте їжу - це допоможе кращому травленню

користуйтеся тарілками й горнятками невеликого розміру

Важливо не забувати про білки - це не тільки м'ясо, яйця, риба, а й бобові та молочні продукти. Орієнтовно денна потреба в білку для дорослого - 50-70 грамів - це не більше, аніж розмір нашого кулака;

До того ж щоденне фізичне навантаження допомагає не лише пришвидшити обмін речовин чи схуднути, а також забезпечує кращий контроль нашого настрою і добре самопочуття загалом.