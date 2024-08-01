Нутриціолог розповіла, що буде з організмом, якщо відмовитись від солодких газованих напоїв

Зазвичай усі влітку втамовують спрагу газованими напоями. Однак, солодка вода не приносить користі тілу. Варто знати, що станеться з організмом при відмові від таких напоїв та цукру.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, які симптоми можуть з'явитись при відмові від солодких напоїв

Які зміни відбудуться в організмі

Перш за все важливо розуміти, що будь-які заборони ведуть за собою стрес та переїдання. Тож не варто відмовлятися від будь-яких продуктів і робити жорсткі обмеження.

Більшу частину свого раціону варто робити зі страв та продуктів, які несуть користь для організму.

Нутриціолог Віра Курин радить смаколики обмежити в раціоні, але не відмовлятись повністю. Всю тому, що це може призвести до зривів, які можуть ще більше нашкодити.

"Здорове відношення до їжі - це не про заборони, варто сформувати здорові звички які стануть частиною життя, що в свою чергу допоможе покращити самопочуття та прийти до бажаної форми назавжди", - розповіла вона.

З'являться нові симптоми

Газовані напої - одні із найшкідливіших і помірна відмова безперечно покращить самопочуття та покращить ваше здоров’я в цілому.

Зокрема, коли ви відмовляєтесь від газованих напоїв у вас можуть виникнути такі симптоми, як головний біль або втома, особливо якщо ви п’єте газовану воду з кофеїном.

Якщо газована вода є вашим основним джерелом кофеїну, ви можете відчути деякі з цих симптомів відсутності кофеїну. Однак вживання чорної кави або навіть простого чорного чи зеленого чаю все одно може отримати кофеїн без усіх порожніх калорій і доданого цукру.

Якщо ви споживаєте значну кількість цукру та солодких напоїв на регулярній основі, то при відмові можете відчувати всілякі симптоми, включаючи головні болі, нудоту, болі в м’язах, брак енергії та дратівливість.

До того ж симптоми відміни від цукру можуть навіть виглядати схожими на симптоми відміни від серйозних наркотиків.

Замінивши газовані напої на воду, ви прискорите свій метаболізм, покращите здоров’я серця і навіть можете трохи втратити вагу.

Відмова від газованих напоїв може допомогти покращити здоров’я кісток, зубів і зменшити ризик остеопорозу, ниркової недостатності, інфекції сечового міхура, а також боротися з діабетом та іншими хронічними захворюваннями.