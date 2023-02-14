Брак сну провокує збільшення ваги: нутриціолог розповіла, як це пов'язано

Як сон впливає на збільшення ваги

За її словами, в середньому людині необхідно 7-9 годин сну на добу. Зокрема, якщо людина спить менше норми, то відбуваються гормональні зміни, які збільшують схильність до ожиріння.

"Дослідження показують, що третина дорослих у віці від 30 до 64 років сплять навіть менш як шість годин на ніч", - йдеться у повідомленні.

Що відбувається з організмом, якщо спати менше 7 годин:

підвищується рівень гормону голоду - грелін;

зменшується вироблення гормону ситості - лептин;

мозок отримує хибне "відчуття" голоду і ми компенсовуємо ці недоспані години їдою, зазвичай простими вуглеводами.

Нутриціолог каже, що в опрацьованому нею дослідження, учасникам дозволяли спати по 10 годин протягом двох ночей, а потім скоротили їх сон до 4 годин ще на дві ночі.

Виявилось, що після браку сну рівень греліну у них збільшився на 28%, лептин знизився на 18%, рівень голоду збільшився на 24%, а потяг до їжі з високим вмістом вуглеводів зріс на 39%.

Сон і стрес

Також є ще кортизол - гормон стресу. Від природи рівень кортизолу в організмі досягає свого піка рано вранці в період з 6:00 по 8:00 годину і знижується протягом дня. Це і дає людині відчуття бадьорості і сильного приливу енергії.

Якщо людина недосипає, то рівень кортизолу знову підвищується у другій половині дня. Як і під час стресу, її тягне на швидкі вуглеводи.

"Відповідно після чергового перекусу рівень інсуліну підвищується, що змушує запасати більше жиру в організмі. Тому гормональні зміни, що відбуваються після поганого нічного сну, не тільки підвищують апетит і потяг до фастфуду - вони також змушують нас накопичувати більше жиру", - додала Волошинович.

Загалом, коли починає сідати сонце, то виробляється гормон сну меланін, який і подавляє картизол. Вироблення меланіну дуже сильно залежить від освітлення, тому коли ви спите, в кімнаті має бути повністю темно.

Найбільше меланіну виробляється в період з 23:00 до 03:00. Тому нутриціолог радить засинати після 22:00.