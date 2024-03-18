Вона вважається найбруднішою у світі: нутриціолог розповіла про рибу, яку всі уникають

Чим корисна риба

Тилапія є однією з найбезпечніших видів риб щодо вмісту ртуті.

Вона входить в роздаток ЕРА і FDA у категорію "найкращий вибір", тобто ідеальна для вагітних, жінок на грудному вигодовуванні та діток.

Тилапія дуже доступна за ціною нежирна риба, 120 ккал на 100 г філе, при цьому має:

23 г білка

2,3 жиру

12 мг кальцію

30 мг магнію

177 мг фосфору

331 мг калію

45 мг холіну

Чому рибу вважають найбруднішою

За словами нутриціолога, це дуже вибаглива риба, їй потрібен простір, чиста вода з температурою вдень 20 градусів. Щоб виростити типалію вагою 400 г потрібно 10 місяців.

В Азії, Китаї та Бангладеші типалію вирощують в так званих копанках і тут виникає проблема, адже на відмінну від біоферми, її в копанці сотні і щоб вона не хворіла до корму додають антибіотики.

FDA антибіотики заборонені для використання в аквакультурі, адже залишки можуть бути в м'ясі.

Тому десь за 40-60 днів антибіотики перестають давати, щоб вони вивелись з риби і комісії з поставки дозволили завіз риби. Однак, залишки все одно можуть бути, тому вибір завжди в сторону свіжої чи охолодженої риби.

Тилапія (фото: wikipedia)