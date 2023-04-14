Нутриціолог розповіла, кому категорично не можна їсти фрукти

Здавалося б, овочі та фрукти входять до списку найкорисніших продуктів у раціоні людини, адже вони збагачують організм вітамінами та мікроелементами. Однак деяким людям краще відмовитись від їх вживання.
Про це розповіла нутриціолог Віра Курин в Instagram.
Основна проблема у фруктах - високий зміст фруктози.
Нутриціолог каже, що організм людини пристосований до вживання фруктози у невеликих кількостях.
В результаті кількість фруктози, яку людина з'їла за день, виходить за межі норми і становить 85-100 г, то може виникнути інсулінорезистентність, діабет та ожиріння.
Від великої кількості з'їденої фруктози організм починає працювати понад свої можливості, що призводить до серйозних захворювань.
Експерт розповіла, що людям з деякими хворобами варто зменшити або виключити споживання фруктів з високим вмістом фруктози. Серед них:
За словами нутриціолога, у 100 г продукту така кількість фруктози:
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