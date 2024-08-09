Нутриціолог розповіла, коли потрібно їсти, щоб не набрати вагу

Як впливають циркадні ритми

Циркадний ритм - це природний внутрішній процес, який регулює абсолютно всі процеси в організмі впродовж 24 годин. Його зміни можуть вплинути на фізичне та психічне здоров’я, імунітет у цілому. А звідси - на успішність у схудненні.

Нутриціолог розповіла, що люди споживаючи понад 25% щоденних калорій постійно ввечері або вночі, гірше знижують вагу та мають погане самопочуття. Вечірнє та нічне харчування спричиняють зміни в роботі гормонів, які регулюють апетит, витрату енергії та регуляцію глюкози в крові.

Це підвищує апетит, знижує рівень енергії, що призводить до споживання більшої кількості калорій і меншого їхнього спалювання впродовж дня. Тому вага за таких умов збільшується.

Коли краще їсти

За словами експерта, організму краще, коли ми їмо у світлий час доби. Процеси в організмі працюють краще, коли людина добре й регулярно спить та не ігнорує свій циркадний ритм.

Ситне ранкове харчування вранці дає більше енергії впродовж дня, а споживання калорій ввечері не сприяє активності, порушує циркадні ритми, що призводить до втоми наступного дня та зниження фізичної активності.

"Різні дослідження показують, що вживання більшої кількості калорій вранці може поліпшити масу тіла завдяки посиленню центрів винагороди мозку, пов’язаних з їжею, що знижує переїдання. Звісно, потрібно враховувати тип продуктів і розмір порцій, це має найбільший вплив на наше здоров’я", - написала нутриціолог.

Тому не варто нехтувати сніданками, варто збалансовано харчуватись, не переїдати на ніч і бути активними.