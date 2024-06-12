Нутриціолог розповіла, який хліб корисний для здоров'я та коли його потрібно їсти

Як обрати корисний хліб в магазині

Відмовтесь від вживання білого хліба та такого, що готується з оброблених зерен.

Обирайте цільнозернові варіанти, або ж хліб, виготовлений з пророщених зерен. Чудовим варіантом є також вівсяний, висівковий та хліб з льону.

Експерт додала, якщо вам діагностували непереносимість глютену, обирайте безглютеновий хліб.

Звертайте також увагу та кількість підсолоджувачів та обирайте хліб з найменшою їхньою кількістю.

Найкращим вибором стане хліб з насінням, адже там багато клітковини.

"У звичайному білому хлібі окрім борошна немає нічого. Немає оцієї зовнішньої оболочки - клітковини, адже саме в ній міститься багато вітамінів", - зазначила Наталія Самойленко.

Варто вживати не більше 1-2 шматочків хліба на добу, а саме в першій половині дня.

Додамо, що під час вибору хліба варто орієнтуватися на такі показники: сорт борошна, кількість різноманітних домішок, солі та цукру.

Краще вибирати хліб, випечений із цільного зерна чи висівковий, адже ньому містяться оболонки, багаті на клітковину, вітаміни групи B, Е, залізо, цинк і селен. Він корисний як для загального здоров’я організму, так і не шкодитиме вашій фігурі.

Який хліб корисний для кишківника та шлунка

Найбільш корисний для шлунково-кишкового тракту житній хліб. Він менш калорійний, ніж білий, а в його складі багато клітковини.

Клітковина нормалізує процес травлення, покращує перистальтику кишківника та роботу шлунка. При цьому повільно засвоюється організмом, поступово даючи йому необхідний запас енергії. Також сприяють нормалізації травлення амінокислоти, що містяться в чорному хлібі.

До здорового раціону можна додати цільнозерновий, житній та висівковий хліб. Вони не призведуть до набору зайвих кілограмів, забезпечать організм вітамінами, мінералами та мікроелементами, а також дадуть йому необхідний запас енергії.