Нутриціолог розповіла, яка важлива річ може заважати схуднути

Ознаки, що в організмі зайва рідина

За словами експерта, людина ніколи не зможе схуднути, якщо в її організму буде зайва рідина.

До ознаки, які вказують, що в організмі є зайва рідина, відносять:

тип фігури "груша"

зайвих 5-7 кг, не більше

низькокалорійні дієти не дають ніякого ефекту

гарні форми, мʼякеньке тіло (шкіра)

сліди на шкірі та тілі від тісного одягу та білизни. Як правило вони довго не сходять

підвищена пітливість

немає спраги, не хочете пити воду

виглядаєте молодше свого віку - немає мімічних зморшків

на морі або відпочинку підтягується шкіра і мінус на вагах

безуспішно боретесь з целюлітом

Як вивести зайву рідину з організму

Для того, щоб вивести, необхідно дотримуватись таких порад:

поліпшення кровообігу - не носіть занадто тісний одяг і уникайте тривалого перебування в положенні стоячи. Спіть, поклавши ноги на маленьку подушку

обмеження споживання солі - намагайтеся не вживати багато солоної їжі, знижуйте кількість солі у щоденному раціоні

достатнє вживання води

фізичні вправи - рух тіла збільшує швидкість обміну речовин, стимулює кровообіг і, отже, покращує виведення рідини. Це може бути ходьба, їзда велосипедом, плавання, заняття фітнесом

відмова від алкоголю - міцні напої, що містять спирт, сприяють зневодненню та застою води в організмі

Крім того, причиною затримки води також можуть бути деякі ліки, особливо від гіпертонії, діабету або деякі протизапальні засоби.