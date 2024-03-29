Нутриціолог розповіла, яка важлива річ може заважати схуднути
Як вивести зайву рідину з організму (фото: Freepik)
Вода є одним з основних компонентів людського організму, але її надлишок не приносить користі. Зайва вода сприяє утворенню набряків обличчя та целюліту.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Віри Курин.
Ознаки, що в організмі зайва рідина
За словами експерта, людина ніколи не зможе схуднути, якщо в її організму буде зайва рідина.
До ознаки, які вказують, що в організмі є зайва рідина, відносять:
- тип фігури "груша"
- зайвих 5-7 кг, не більше
- низькокалорійні дієти не дають ніякого ефекту
- гарні форми, мʼякеньке тіло (шкіра)
- сліди на шкірі та тілі від тісного одягу та білизни. Як правило вони довго не сходять
- підвищена пітливість
- немає спраги, не хочете пити воду
- виглядаєте молодше свого віку - немає мімічних зморшків
- на морі або відпочинку підтягується шкіра і мінус на вагах
- безуспішно боретесь з целюлітом
Як вивести зайву рідину з організму
Для того, щоб вивести, необхідно дотримуватись таких порад:
- поліпшення кровообігу - не носіть занадто тісний одяг і уникайте тривалого перебування в положенні стоячи. Спіть, поклавши ноги на маленьку подушку
- обмеження споживання солі - намагайтеся не вживати багато солоної їжі, знижуйте кількість солі у щоденному раціоні
- достатнє вживання води
- фізичні вправи - рух тіла збільшує швидкість обміну речовин, стимулює кровообіг і, отже, покращує виведення рідини. Це може бути ходьба, їзда велосипедом, плавання, заняття фітнесом
- відмова від алкоголю - міцні напої, що містять спирт, сприяють зневодненню та застою води в організмі
Крім того, причиною затримки води також можуть бути деякі ліки, особливо від гіпертонії, діабету або деякі протизапальні засоби.