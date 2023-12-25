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Нутриціолог розповіла, як встигнути все зробити перед Новим роком: все дуже просто

Як все встигнути все зробити перед Новим роком (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

До Нового року 2024 залишилось дуже мало часу, але ще є багато речей, які потрібно зробити. Варто знати, що допоможе встигнути все зробити.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram нутриціолога Галини Терновик.

За словами експерта, необхідно наситити свій організм вітамінами.

Магній

Нутриціолог зазначив, що магній потрібен усім. Однак, в даній проблемі варто приймати магній гліцинат 200-400 мг із вечерю.

Вітамін Д

Це прогормон і він дуже сильно впливає на продуктивність та психоемоційний стан. Експерт зазначила, що в ідеалі потрібно завжди контролювати свій рівень вітаміну Д.

Однак, якщо ви цього не робите, то в період зима-весна варто приймати 400 МО для дорослих зі сніданком.

Вітамін С

Такий вітамін вважається потужним антиоксидантом, який важливий для мітохондрій - станцій виробництва енергії в організмі.

По 500 мг можна приймати до 4 місяців.

Вітаміни групи B

Галина Терновик додала, що такий вітаміни безцінні для організму - в стан стресу та надмірної роботи можна додавати комплекси вітамінів В до свого сніданку.

Тепла вода

Це обов'язковий mast have у сучасному світі. Якщо ви у спазмі та у постійному відчутті, що нічого не встигаєте, що нутриціолог радить пити теплу, а не холодну воду.

Збалансоване харчування

Воно повинно бути наповнене білками, корисними жирами та складними вуглеводами з клітковиною. Потрібно уникати фаст-фуду, адже так ви тільки додатково нашкодите організму і "будете вичавленим лимоном".

Сон 

У житті кожної люди повинен бути саме здоровий сон.

Якщо у вас багато справ, то потрібно ставити будильник на 6 ранку, але лягати у ліжко о 22:00. Це для того, щоб у найцінніші години спати та насититись новими силами.

Глибоке діафрагмальне дихання

Стрес та поверхневе дихання додатково вводить у гіпоксію та швидку втомлюваність. Нутриціолог радить хоча б 3 рази на день по 5 хвилин зупинятися та глибоко дихати.

Раніше ми повідомляли, які речі потрібно викинути перед Новим роком, щоб в дім увійшло щастя.

Також читайте, як вибрати ялинку, щоби вона довго стояла.

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нутриціологНовий рік