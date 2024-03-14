Нутриціолог розповіла, як вибрати менш шкідливий майонез в магазині: основні нюанси

Майонез - один із важливих інгредієнтів у бутербродах і салатах. Однак, він не зовсім корисний для організму. Щоб вибрати менш шкідливий продукт в магазині, варто знати про деякі нюанси.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога та експерта з харчування Людмили Матішинець.
Щоб обрати менш "хімічний" майонез, нутриціолог радить звернути увагу на склад.
"Майонез - це не отрута. Але й не якийсь мегакорисний продукт", - зазначила експерт з харчування.
Зокрема, чим менше жиру у продукті, на першому місці вода, тим більше в ньому цукру, загущувачів і добавок.
При читанні етикетки слід пам’ятати, що інгредієнти на пакуванні розміщені у порядку спадання. Зазвичай перші складники - основа продукту.
Хорошим варіантом стане той, у якому в складі на першому місці олія, вода, жовток яйця, цукор, оцет і сіль.
Тип олії, що використовується в майонезі, може вплинути на смак, текстуру та харчову цінність продукту. Деякі поширені типи олії, що використовуються в майонезі, включають соєву, соняшникову, оливкову.
Яєчні жовтки є ключовим інгредієнтом майонезу, оскільки вони надають соусу кремову і насичену текстуру. Вони повинні бути ретельно пастеризовані, щоб їх можна було безпечно вживати.
Оцет додають у майонез, щоб надати йому пікантного смаку та стабілізувати емульсію. Можна використовувати різні типи оцту, наприклад, білий, яблучний або рисовий.
Вони використовуються для того, щоб збільшити термін придатності майонезу, шляхом знищення грибків і мікробів. Лише невелика частина консервантів перетравлюється в шлунку, під впливом шлункового соку.
Окрім поганої дії на шлунок і травну систему, загалом людина починає звикати до штучних речовин, після чого може хотітись споживати більше майонезу.
В майонез можуть додаватися такі шкідливі компоненти, як пектин, желатин, крохмаль і молочний концентрат, за допомогою яких виробники намагаються понизити показник жирності цього продукту.
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