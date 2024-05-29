Нутриціолог розповіла, як мікрозелень впливає на організм та кому може нашкодити

Новітній тренд світової кулінарії та здорового харчування - мікрозелень. Така зелень містить багато вітамінів, тому варто мати її у своєму раціоні.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Віри Курин.
Мікрозелень містить значно більшу концентрацію різноманітних вітамінів і мікроелементів, зокрема, таких як:
Найкорисніше вживати вітамінну зелень у сирому вигляді та використовувати для приготування різноманітних страв:
Мікрозелень здатна активно рости без використання будь-яких добрив і стимуляторів. Запасу поживних речовин і життєвої сили в насінні вистачає для активного зростання. Таким чином, одержувана мікрозелень - екологічно чистий і органічний продукт.
Нутриціолог зазначила, що варто бути обережними з вживанням мікрозелені людям, у кого алергія на глютен.
Різновидів мікрозелені величезна кількість. Можна вирощувати практично будь-які овочі, салати, трави, злакові та бобові культури. Найбільш популярні з них такі:
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