Нутриціолог розповіла, як мікрозелень впливає на організм та кому може нашкодити

Новітній тренд світової кулінарії та здорового харчування - мікрозелень. Така зелень містить багато вітамінів, тому варто мати її у своєму раціоні.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку нутриціолога Віри Курин.

Користь для організму

Мікрозелень містить значно більшу концентрацію різноманітних вітамінів і мікроелементів, зокрема, таких як:

мідь

магній

калій

залізо

цинк

аскорбінову кислоту

поліфеноли

Найкорисніше вживати вітамінну зелень у сирому вигляді та використовувати для приготування різноманітних страв:

соків і коктейлів - це здоровий спосіб почати свій день

салатів для обіду або вечері. Наприклад, якщо скомбінувати кілька видів мікрозелені, таких як рукола, паростки гороху, соняшнику, буряка, вийде барвистий і смачний салат для корисного повноцінного харчування

гарнірів - посипати зверху і їсти разом з омлетом, піцою, макаронами, супами, картоплею фрі та іншими різними гарячими і холодними стравами

Мікрозелень здатна активно рости без використання будь-яких добрив і стимуляторів. Запасу поживних речовин і життєвої сили в насінні вистачає для активного зростання. Таким чином, одержувана мікрозелень - екологічно чистий і органічний продукт.

Кому не можна їсти

Нутриціолог зазначила, що варто бути обережними з вживанням мікрозелені людям, у кого алергія на глютен.

Які культури вирощують як мікрозелень

Різновидів мікрозелені величезна кількість. Можна вирощувати практично будь-які овочі, салати, трави, злакові та бобові культури. Найбільш популярні з них такі: