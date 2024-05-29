Нутриціолог розповіла, як мікрозелень впливає на організм та кому може нашкодити
Новітній тренд світової кулінарії та здорового харчування - мікрозелень. Така зелень містить багато вітамінів, тому варто мати її у своєму раціоні.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Віри Курин.
Користь для організму
Мікрозелень містить значно більшу концентрацію різноманітних вітамінів і мікроелементів, зокрема, таких як:
- мідь
- магній
- калій
- залізо
- цинк
- аскорбінову кислоту
- поліфеноли
Найкорисніше вживати вітамінну зелень у сирому вигляді та використовувати для приготування різноманітних страв:
- соків і коктейлів - це здоровий спосіб почати свій день
- салатів для обіду або вечері. Наприклад, якщо скомбінувати кілька видів мікрозелені, таких як рукола, паростки гороху, соняшнику, буряка, вийде барвистий і смачний салат для корисного повноцінного харчування
- гарнірів - посипати зверху і їсти разом з омлетом, піцою, макаронами, супами, картоплею фрі та іншими різними гарячими і холодними стравами
Мікрозелень здатна активно рости без використання будь-яких добрив і стимуляторів. Запасу поживних речовин і життєвої сили в насінні вистачає для активного зростання. Таким чином, одержувана мікрозелень - екологічно чистий і органічний продукт.
Кому не можна їсти
Нутриціолог зазначила, що варто бути обережними з вживанням мікрозелені людям, у кого алергія на глютен.
Які культури вирощують як мікрозелень
Різновидів мікрозелені величезна кількість. Можна вирощувати практично будь-які овочі, салати, трави, злакові та бобові культури. Найбільш популярні з них такі:
- кінза (коріандр) має яскраво виражений специфічний пікантний смак і аромат. В її складі багато вітамінів, мікроелементи Р та К
- рукола - зелень її має злегка гіркуватий смак, ідеально підходить для м'ясних і рибних страв. Вона відрізняється великим вмістом аскорбінової кислоти, флавоноїдів, зміцнює імунітет
- буряк - містить багато вітамінів, мікроелементів, має тонізувальну дію, позитивно впливає на травлення, зміцнює імунітет
- шніт-цибуля - тонкі травинки з вираженим, але м'яким цибульним смаком і ароматом. Має здатність знищувати бактерії, очищати кишківник
- горох - відрізняється свіжим ароматом, хрусткою структурою і солодкуватим смаком. Багата протеїном, вітамінами А, В, С, Е, фосфором, клітковиною
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