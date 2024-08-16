Нутриціолог розповіла, чому виникає застій жовчі та які продукти їсти, щоб цього уникнути

Багатьом знайомий стан, коли після з’їденого шматочка жирної їжі і з’являється гіркота у роті, почуття тяжкості в правому боці та нудота. Такі симптоми нерідко свідчать про застій жовчі. При такому стані потрібне правильне харчування.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Ольги Дорош.
Жовч утворюється в печінці й зберігається в жовчному міхурі. Коли їжа присутня в кишково-шлунковому тракті, жовч надходить у дванадцятипалу кишку, щоб допомогти перетравлювати жири.
Те, що ми їмо може впливати на утворення каменів в жовчному або його рухливість або склад жовчних ліпідів.
Збільшує ризик утворення жовчних каменів та застою жовчі такі фактори:
За словами експерта, харчування та фізична активність відіграють дуже важливу роль у лікуванні застою жовчі, але в частини пацієнтів потрібна медикаментозна терапія.
Скарги можуть бути на:
На тлі вищезазначених симптомів зміна кольору калу чи сечі вже є ознаками досить вагомих порушень і вимагає негайно звернутись до лікаря.
Трави можуть збільшувати продукцію жовчі та її виведення, але зазвичай жодним чином не впливають на властивості жовчі.
Тому самостійно приймати жодні жовчогінні трави не потрібно. Тим паче без актуального УЗД органів черевної порожнини, адже при наявності маленьких конкрементів, ви можете спровокувати вихід камінців у протоки, а це вже гостра хірургічна ситуація.
Багато хто вважає, що потрібно дотримуватись дієти №5.
Однак, у МОЗі офіційно скасували дієти за Певзнером у 2013 році. Вони застарілі і не відповідають принципам здорового харчування.
Нутриціолог назвала фактори, які допоможуть здоров'ю жовчного:
Споживання кави асоціюється зі зниженням ризику розвитку каменів у жовчному міхурі. Однак, механізм користі точно невідомий.
Для зменшення ризику утворення каменів у жовчному міхурі зниження ваги має бути поступовим (
Активність на підвищеному пульсі 30 хв 5 разів на тиждень сприяє зменшенню утворення каменів.
Раніше ми повідомляли, чи справді рисові хлібці такі корисні.
Читайте також про 6 ознак, що ви їсте багато червоного м'яса та які проблеми можуть виникати.