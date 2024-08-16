Нутриціолог розповіла, чому виникає застій жовчі та які продукти їсти, щоб цього уникнути

Що робить жовч

Жовч утворюється в печінці й зберігається в жовчному міхурі. Коли їжа присутня в кишково-шлунковому тракті, жовч надходить у дванадцятипалу кишку, щоб допомогти перетравлювати жири.

Те, що ми їмо може впливати на утворення каменів в жовчному або його рухливість або склад жовчних ліпідів.

Збільшує ризик утворення жовчних каменів та застою жовчі такі фактори:

вік 40+, жіноча стать та вагітність

зайва вага й ожиріння

підвищення холестерину

гіпер- чи гіпокалорійні дієти

відсутність фізичної активності

переїдання жиру й трансжирів

Як зрозуміти, що є застій жовчі

За словами експерта, харчування та фізична активність відіграють дуже важливу роль у лікуванні застою жовчі, але в частини пацієнтів потрібна медикаментозна терапія.

Скарги можуть бути на:

﻿﻿дискомфорт у правому підреберʼї

﻿﻿закрепи

﻿﻿гіркий присмак у ротовій порожнині

﻿﻿нудоту чи навіть блювання

﻿﻿метеоризм

﻿﻿втрату апетиту

﻿﻿жовтушність склер або шкіри

﻿﻿загальну слабкість, швидку втомлюваність

На тлі вищезазначених симптомів зміна кольору калу чи сечі вже є ознаками досить вагомих порушень і вимагає негайно звернутись до лікаря.

Трави можуть збільшувати продукцію жовчі та її виведення, але зазвичай жодним чином не впливають на властивості жовчі.

Тому самостійно приймати жодні жовчогінні трави не потрібно. Тим паче без актуального УЗД органів черевної порожнини, адже при наявності маленьких конкрементів, ви можете спровокувати вихід камінців у протоки, а це вже гостра хірургічна ситуація.

Що їсти для здоров'я жовчного

Багато хто вважає, що потрібно дотримуватись дієти №5.

Однак, у МОЗі офіційно скасували дієти за Певзнером у 2013 році. Вони застарілі і не відповідають принципам здорового харчування.

Нутриціолог назвала фактори, які допоможуть здоров'ю жовчного:

регулярне харчування (3 рази/день, за потреби 1-2 перекуси). Регулярний час прийому їжі сприяє спорожненню жовчного міхура хоча б 400 г овочів й фруктів впродовж дня

в жодному разі не виключати жири, а їсти їх помірно (до 30% від добової норми ккал). Переважати мають ненасичені жири: олії, риба, оливки, насіння, горіхи. Менше ковбас, шкірки з птиці, жирного мʼяса, дуже жирних молочних продуктів, додавання вершків, сметани й твердого сиру в усі страви

не переїдати простих вуглеводів, зокрема доданих цукрів й солодощів, випічки

Споживання кави асоціюється зі зниженням ризику розвитку каменів у жовчному міхурі. Однак, механізм користі точно невідомий.

Для зменшення ризику утворення каменів у жовчному міхурі зниження ваги має бути поступовим (

Активність на підвищеному пульсі 30 хв 5 разів на тиждень сприяє зменшенню утворення каменів.