Нутриціолог розповіла, чим можна замінити шкідливі соуси, щоб не нашкодити фігурі

Чим замінити соуси

Частою проблемою під час схуднення є високий вміст жирів в раціоні. Багато людей люблять запекти м’ясо в солодкому соусі, крем-суп з вершками та з'їсти дієтичний салат з 5 ст. л. олії. Саме там і ховаються зайві калорії.

Нутриціолог радить замінити соуси на такі продукти:

сметану на йогурт 5%

майонез - на соус з вареним жовтком

замість олії - ложку горіхової пасти

замінити столову ложку з соусом на чайну

не використовувати готові маринади з цукром

Найкорисніші соуси:

гуакамоле

гірчиця

хумус

песто

Чим шкідливий майонез

Не варто піддаватися маркетинговій рекламі "без жиру". У знежирені та низькокалорійні приправи часто додають додатковий цукор або сіль, щоб компенсувати смак.

Майонез містить більше калорій і насичених жирів. Продукт є одним з найсильніших підсилювачів смаку. Харчові рецептори так звикають до нього, що перестають сприймати їжу без добавки цього соусу і насолоджуватися її природним смаком. Виникає шкідлива звичка додавати майонез в будь-яку несолодку їжу, і з цим важко боротися.

Основна проблема майонезу у його калорійності, на 100 г - в середньому 680 ккал.

Друга велика проблема - надмірна кількість солі (635 мг на 100 г). Тоді як добова норма - не більше 15 г, яка включає абсолютно весь натрій хлор з усіх продуктів, що ми вживаємо.