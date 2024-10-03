Нутриціолог розповіла, чи справді вагітні повинні "їсти за двох": вся правда

Як харчуватись під час вагітності

Нутриціолог Ольга Дорош розповіла, що коли жінка вагітна, то її раціон не сильно змінюється.

Наприклад, в першому триместрі не варто додавати жодних калорій. Вже у другому варто споживати 340 ккал, а в третьому - 450 ккал.

Експерт назвала 3 варіанти перекусів, щоб показати, як виглядає 340 ккал:

1 банан, йогурт і 20 г горішків

невеликий круасан і 2 волоських горіхи

2 невеликих бутерброди з ковбасою

Доктор медичних наук Марія Монтойя зазначила, що набір ваги під час вагітності очікуваний. Для багатьох людей важко знайти правильний баланс. Майже 70% вагітних жінок не знають, скільки додаткових калорій їм потрібно споживати під час вагітності.





Що не можна їсти під час вагітності

За словами нутриціолог, спеціальної "дієти вагітних" не існує. Можна рибу, бобові, арахіс й навіть 1-2 філіжанки кави.

Але при цьому потрібно максимально зважати на правила харчової безпеки та ретельно мити руки.

Категорично не можна під час вагітності вживати: