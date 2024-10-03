Нутриціолог розповіла, чи справді вагітні повинні "їсти за двох": вся правда

Одним із найпоширеніших міфів про вагітність і харчування є поняття "їсти за двох". Харчування дитини залежить від жінки, але не потрібно подвоювати кількість споживаної їжі.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, які продукти не можна їсти під час вагітності.
Нутриціолог Ольга Дорош розповіла, що коли жінка вагітна, то її раціон не сильно змінюється.
Наприклад, в першому триместрі не варто додавати жодних калорій. Вже у другому варто споживати 340 ккал, а в третьому - 450 ккал.
Експерт назвала 3 варіанти перекусів, щоб показати, як виглядає 340 ккал:
Доктор медичних наук Марія Монтойя зазначила, що набір ваги під час вагітності очікуваний. Для багатьох людей важко знайти правильний баланс. Майже 70% вагітних жінок не знають, скільки додаткових калорій їм потрібно споживати під час вагітності.
За словами нутриціолог, спеціальної "дієти вагітних" не існує. Можна рибу, бобові, арахіс й навіть 1-2 філіжанки кави.
Але при цьому потрібно максимально зважати на правила харчової безпеки та ретельно мити руки.
Категорично не можна під час вагітності вживати:
Раніше ми повідомляли, яка проблема зі шкірою обличчя може виникнути у жінок під час вагітності.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт UNM health та Instagram-сторінка нутриціолога Ольги Дорош.