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Нутриціолог розповіла, чи справді кава підвищує артеріальний тиск

Як кава впливає на ваш артеріальний тиск (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Попри те, що чашка ранкової кави може покращити загальний стан здоров'я, необхідно враховувати вплив напою на кров'яний тиск. Тому потрібно турбуватися не лише про кількість кави на день, а й споживання кофеїну в цілому.

Про це повідомила нутриціолог Ольга Дорош в Instagram.

Чи справді підвищує тиск

За її словами, за останні 2000-2023 роки дослідження показали, що регулярне споживання кави може забезпечити певний захист від:

  • хвороб серця (зокрема інфарктів, інсультів);
  • хвороби Паркінсона;
  • цукрового діабету II типу;
  • захворювань печінки, включаючи рак печінки.

Нутриціолог каже, що кава має фізіологічний ефект підвищення артеріального тиску, хоча ефект тимчасовий і не впливає на схильність до розвитку явної гіпертензії.

Також помірне споживання кави повʼязане з меншим ризиком гіпертонії, але головним чином у тих, хто ніколи не курив або не курить, а також у тих, хто швидко метаболізує кофеїн.

"Низка останніх досліджень показали, що більш високе споживання кави (понад 4 чашок на день) повʼязане зі зниженням смертності як серед чоловіків, так і серед жінок", - йдеться у повідомленні.

До того ж на всі позитивні кавові ефекти впливає ще маса факторів: стать, генетика, активність, здоровʼя, раціон. Зокрема, є дослідження, які показують, що позитив є в тих хто має середземноморську дієту, де є велике споживання овочів і воно також повʼязане зі зниженням смертності.

Добова норма

Ольга Дорош зазначила, що добова норма кави повинна становити 400 мг.

Важливо, що серйозні побічні ефекти спостерігаються при прийомі 1 г/добу. В чашці кави від 30 до 160 мг (залежить від кількості заварки, способу приготування та зерен).

Однак, якщо виникають такі побічні ефекти, як печія, нервозність або безсоння, то варто виключити напій з раціону.

Раніше ми повідомляли, чому в готелях не варто пити каву.

Також ми писали, яка кількість кави стає небезпечною для здоров'я.

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