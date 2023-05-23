Нутриціолог розповіла, чи справді кава підвищує артеріальний тиск

Чи справді підвищує тиск

За її словами, за останні 2000-2023 роки дослідження показали, що регулярне споживання кави може забезпечити певний захист від:

хвороб серця (зокрема інфарктів, інсультів);

хвороби Паркінсона;

цукрового діабету II типу;

захворювань печінки, включаючи рак печінки.

Нутриціолог каже, що кава має фізіологічний ефект підвищення артеріального тиску, хоча ефект тимчасовий і не впливає на схильність до розвитку явної гіпертензії.

Також помірне споживання кави повʼязане з меншим ризиком гіпертонії, але головним чином у тих, хто ніколи не курив або не курить, а також у тих, хто швидко метаболізує кофеїн.

"Низка останніх досліджень показали, що більш високе споживання кави (понад 4 чашок на день) повʼязане зі зниженням смертності як серед чоловіків, так і серед жінок", - йдеться у повідомленні.

До того ж на всі позитивні кавові ефекти впливає ще маса факторів: стать, генетика, активність, здоровʼя, раціон. Зокрема, є дослідження, які показують, що позитив є в тих хто має середземноморську дієту, де є велике споживання овочів і воно також повʼязане зі зниженням смертності.

Добова норма

Ольга Дорош зазначила, що добова норма кави повинна становити 400 мг.

Важливо, що серйозні побічні ефекти спостерігаються при прийомі 1 г/добу. В чашці кави від 30 до 160 мг (залежить від кількості заварки, способу приготування та зерен).

Однак, якщо виникають такі побічні ефекти, як печія, нервозність або безсоння, то варто виключити напій з раціону.