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Нутриціолог розповіла, чи шкідливо додавати молоко в каву: ви будете здивовані

Чи можна додавати молоко в каву (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Мало хто з нас може уявити собі ранок без чашечки ароматної кави. Такий напій займає важливу роль в раціоні багатьох людей. Однак, додавання молока у каву може нашкодити організму.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Ольги Дорош.

Чи можна додавати молоко у каву

За словами експерта, 67% тих, хто п'є каву, додають у неї молоко чи вершки. Все тому, що молочні білки можуть перетворити гірку каву на м'який кремовий напій.

Молоко і кава - це популярні та корисні напої для всіх, хто добре їх переносить.

Молоко корисне через кальцій, калій, вітамін D та білок.

Однак, кава багата антиоксидантами, поліфенолами, які допомагають зменшити окислювальний стрес в організмі, який викликає запалення.

"Цей святий напій допомагає багатьом батькам вижити зранку, може покращити настрій і підвищити розумову активність", - йдеться у повідомленні.

Нутриціолог зазначила, що молоко не впливає на вміст кофеїну та його вплив.

Існують дослідження, які вказують на те, що додавання молока до кави знижує антиоксидантну властивість.

Також інші дослідження вказують на те, що додавання молока до кави не впливає на користь від поліфенолів і навпаки додавання кави до молока може позитивно впливати на зменшення запалення.

Важливо пам'ятати, що молоко збільшує калорійність напою. Американо містить 9 ккал, а стандартне лате 90-100 ккал.

Кава натщесерце

Багато людей хвилюються, що вживання кави з молоком саме натщесерце призведе до меншого засвоєння кальцію та заліза. Але підтверджуючих досліджень нутриціолог не знайшла.

Однак, якщо у вас дефіцит заліза, анемія, то каву справді варто пити хоча б за годину після їжі.

Ольга Дорош радить їсти забалансовано, в раціоні мають бути різноманітні овочі, фрукти та ягоди, які теж дуже багаті на поліфеноли.

Додавання молока до кави може допомогти задовольнити потреби в кальції.

Раніше ми повідомляли, що станеться з вашим тілом, якщо ви відмовитесь від кофеїну.

Також ми писали, скільки українці витрачають на каву у всіх регіонах і де вона найдорожча.

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Каванапої