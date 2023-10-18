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Нутриціолог розповіла, чи можна всім їсти фітнес-батончики та яка їхня основна шкода

Чи корисні для здоров'я фітнес-батончики (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Батончики - популярний перекус до або після тренування. Також їх часто купують як здоровий снек замість повноцінного обіду. Однак, варто знати, чи корисний такий продукт насправді.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост нутриціолога Віри Курин в Instagram.

Вся правда про фітнес-батончики

Нутриціолог каже, що більшість фітнес-батончиків містять багато калорій.

Такі батончики в залежності від складу, можуть бути нутритивно цінними, але вагу втрачають не через користь продукту, а через енергію, яка надходить із надлишком. Саме тому не варто довіряти рекламі - формула "їж та худни" тут не спрацює.

Люди звикли демонізувати цукор й вважають, що мед, сироп агави або кокосовий цукор у складі роблять продукт кориснішим. Насправді всі ці продукти впливають на організм так само як і звичайний цукор.

Чи можна усім їсти

Варто пам'ятати, що протеїнові батончики - не для всіх. У багатьох протеїнових батончиках використовується білок з високим ступенем фільтрації. У складі це маркується як ізолят сироваткового чи соєвого білка.

Якщо врахувати, що білки людина споживає ще з таких джерел як мʼясо, риба, яйця і молоко, то можна легко перевищити добову дозу. Тому краще залишити протеїнові батончики для спортсменів.

"Якщо вам подобається смак хелсі-батончиків, ви можете час від часу додавати їх до свого раціону. Однак перевагу варто віддати повноцінним сніданкам, обідам та вечерям", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що також існують енергетичні батончики, які несуть енергетичну цінність. Цей вид батончиків призначений для забезпечення швидкого й ефективного використання енергії, що надходить. В основному, в їхньому складі ви знайдете сухофрукти, зернові, горішки.

Важливо споживати батончики перевіреного виробника, або готувати їх самому.

Раніше ми повідомляли, чи корисні солодкі батончики з аптеки.

Також ми писали про рецепт смачних та корисних енергетичних батончиків.

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