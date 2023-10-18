Нутриціолог розповіла, чи можна всім їсти фітнес-батончики та яка їхня основна шкода

Вся правда про фітнес-батончики

Нутриціолог каже, що більшість фітнес-батончиків містять багато калорій.

Такі батончики в залежності від складу, можуть бути нутритивно цінними, але вагу втрачають не через користь продукту, а через енергію, яка надходить із надлишком. Саме тому не варто довіряти рекламі - формула "їж та худни" тут не спрацює.

Люди звикли демонізувати цукор й вважають, що мед, сироп агави або кокосовий цукор у складі роблять продукт кориснішим. Насправді всі ці продукти впливають на організм так само як і звичайний цукор.

Чи можна усім їсти

Варто пам'ятати, що протеїнові батончики - не для всіх. У багатьох протеїнових батончиках використовується білок з високим ступенем фільтрації. У складі це маркується як ізолят сироваткового чи соєвого білка.

Якщо врахувати, що білки людина споживає ще з таких джерел як мʼясо, риба, яйця і молоко, то можна легко перевищити добову дозу. Тому краще залишити протеїнові батончики для спортсменів.

"Якщо вам подобається смак хелсі-батончиків, ви можете час від часу додавати їх до свого раціону. Однак перевагу варто віддати повноцінним сніданкам, обідам та вечерям", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що також існують енергетичні батончики, які несуть енергетичну цінність. Цей вид батончиків призначений для забезпечення швидкого й ефективного використання енергії, що надходить. В основному, в їхньому складі ви знайдете сухофрукти, зернові, горішки.

Важливо споживати батончики перевіреного виробника, або готувати їх самому.