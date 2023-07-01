Нутриціолог розкрила неочікувану правду про вплив цукрозамінників на організм

Навіщо потрібні цукрозамінники

Цукрозамінники - це хімічні сполуки й речовини, які мають солодкий смак. Їх поділяють на натуральні й синтетичні. Натуральні цукрозамінники виробляють із рослинної сировини.

Деякі цукрозамінники виготовляють з овочевого соку. Наприклад, ерітрітол отримують з натурального овочевого цукру, який змішують з водою, зброджують, кристалізують, а потім ретельно сушать. Готовий продукт має вигляд звичайного цукру.

Ерітрітол виглядає як звичайний білий цукор (фото: rozetka.ua)

Найчастіше цукрозамінники використовують для зниження ваги, адже вони очевидно менш калорійні, ніж десерти з білим цукром. Однак ВООЗ у травні 2023 року заявила, що не варто використовувати нецукрові підсолоджувачі з цією метою.

Чим небезпечні цукрозамінники

Висновки дослідників базуються на тому, що використання цукрозамінників, де немає справжнього цукру, не має жодної довгострокової користі ні для дітей, ні для дорослих.

Ба більше - вчені отримали докази про негативні наслідки від тривалого використання підсолоджувачів. Вони проявились у підвищеному ризику розвитку діабету другого типу та серцево-судинних захворювань.

То чи можна вживати цукрозамінники

Разом із тим науковці додають, що їхні дослідження не є однозначними. Адже на результати могли впливати й особисті характеристики стану здоров'я учасників експериментів.

Тому варто прагнути збалансованості харчування та не змінювати свої звички відповідно до того, як диктують тренди та маркетинг.