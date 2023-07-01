Нутриціолог розкрила неочікувану правду про вплив цукрозамінників на організм
У сучасній харчовій промисловості та індустрій правильного харчування неабиякої популярності набувають цукрозамінники. На перший погляд, це чудовий варіант для тих, хто ретельно стежить за своїм харчуванням і не споживає білий цукор. Проте чи справді все так однозначно?
Про це нутриціолог Анастасія Каліга розповіла на своїй сторінці в Instagram.
Навіщо потрібні цукрозамінники
Цукрозамінники - це хімічні сполуки й речовини, які мають солодкий смак. Їх поділяють на натуральні й синтетичні. Натуральні цукрозамінники виробляють із рослинної сировини.
Деякі цукрозамінники виготовляють з овочевого соку. Наприклад, ерітрітол отримують з натурального овочевого цукру, який змішують з водою, зброджують, кристалізують, а потім ретельно сушать. Готовий продукт має вигляд звичайного цукру.
Ерітрітол виглядає як звичайний білий цукор (фото: rozetka.ua)
Найчастіше цукрозамінники використовують для зниження ваги, адже вони очевидно менш калорійні, ніж десерти з білим цукром. Однак ВООЗ у травні 2023 року заявила, що не варто використовувати нецукрові підсолоджувачі з цією метою.
Чим небезпечні цукрозамінники
Висновки дослідників базуються на тому, що використання цукрозамінників, де немає справжнього цукру, не має жодної довгострокової користі ні для дітей, ні для дорослих.
Ба більше - вчені отримали докази про негативні наслідки від тривалого використання підсолоджувачів. Вони проявились у підвищеному ризику розвитку діабету другого типу та серцево-судинних захворювань.
То чи можна вживати цукрозамінники
Разом із тим науковці додають, що їхні дослідження не є однозначними. Адже на результати могли впливати й особисті характеристики стану здоров'я учасників експериментів.
Тому варто прагнути збалансованості харчування та не змінювати свої звички відповідно до того, як диктують тренди та маркетинг.
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