UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть красную рыбу

Автор: Роман Мирончук

Красную рыбу довольно часто можно увидеть на праздничном столе у разных людей. Лосось, семга, кета и форель популярна среди украинцев, но, к сожалению, эту рыбу можно есть не всем.

Кому красную рыбу стоит исключить из рациона? Об этом рассказала нутрициолог Алена Степанова, сообщают "РИА Новости".

По словам эксперта, красную рыбу необходимо аккуратно вводить в рацион людей, у которых наблюдается пищевая непереносимость, а также есть проблемы с печенью и желчным пузырем.

Правильно выбирайте красную рыбу

Очень важно правильно выбрать продукт. Если рыба имеет бледный окрас, то это может говорить о том, что она уже не первой свежести.

Если же она наоборот слишком яркая, то в таком случае, возможно, в корме для рыбы были красители.

Сохраняйте полезные вещества

Чтобы сохранить в красной рыбе полезные вещества ее рекомендуют не жарить, а тушить, варить или же готовить на пару.

"Красная рыба отлично подходит для вечернего приема пищи в качестве легкоусвояемого белка", - отметила нутрициолог.

Отметим, что красная рыба является источником ненасыщенных жиров Омега-3, аминокислот и витаминов. Она также богата витамином Е, который улучшает зрение, а также содержит триптофан, из которого образуется мелатонин для качественного сна.

Напомним, врачи назвали продукты, которые помогут снизить артериальное давление.

Ранее эксперты назвали ошибки, которые приводят к быстрой порче продуктов.

Читайте РБК-Украина в Google News
диетологПолезные свойства продуктов