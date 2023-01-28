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Нутриціолог пояснила, яку вівсянку не можна їсти на сніданок

Яку вівсянку не варто їсти на сніданок (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

З дитинства ми знаємо, що вівсянку дуже корисно їсти на сніданок. Але насправді поживність такої каші залежить від способу та ступеня обробки зерен. А деякі варіанти вівсянки взагалі можуть бути шкідливими для нашого здоров'я.

Про те, яку вівсянку найкраще їсти на сніданок, розповіла нутриціолог Анастасія Голобородько у Telegram.

Яка вівсянка корисна, а яка - ні

"Щоб після вівсянки не хотілося перекусити вже за годину після сніданку та щоб ранок був повноцінним - вибирайте правильні зерна для каші. Дослідження підтверджують: ті, хто їсть сніданок, краще підтримують себе у формі та контролюють вагу, а також ретельніше вибирають продукти та з'їдають менше протягом дня", - пояснює експертка.

Є багато видів вівсяної каші, класифікованих після того, як злак оброблений.

Цілісний овес майже необроблений, різаний на крупку або плющений цілозерновий. Найпростіший і грубий тип крупи (англійською вживається термін "старомодний". Час варіння може досягати майже години, а готові зерна збільшуються в обсязі в двічі-тричі).

"Така каша зберігає всі поживні властивості цілісного зерна. Чим менше злак оброблений - тим краще для нас. Як вибрати такий - читайте етикетку", - пояснює Голобородько.

Ще одним видом є вівсяні пластівці та швидкорозчинні каші. Це найпопулярніший вид вівсяної крупи. Це пресовані злаки різного помелу - від розплющених цільних до тонких шліфованих пластин.

"Чим тонше зерно, то менше часу для його приготування потрібно. Але й тим далі воно від цільного зерна, тим швидше засвоюється і тим вищий його глікемічний індекс. Високий цукор крові та мінімум поживних речовин ще нікого не зробили здоровішим", - акцентує нутриціолог.

Також популярним видом для сніданку є мюслі, гранола, вівсяна крупа, яка не потребує заварювання, суміш вівсяних пластівців з горіхами та сухофруктами. Вона може бути вимоченою у меді або сиропі, у її складі є цукор.

Такі продукти є не найкориснішими варіантами для сніданку.

Вдалі варіанти сніданку

Анастасія Голобородько запропонувала варіанти для сніданку, які будуть і корисними, і поживними.

Що їсти на сніданок:

  • Різаний овес с льоном, насінням конопель та гарбуза, пекоріно, пашотом та оливковою олією, свіжомеленим перцем.
  • Шоколадна вівсяна каша: 70% цільного вівса, 30% білої кіноа чи ядер коноплі, 2 ст л какао, свіжомелений кардамон, 1 ст л вершкового масла або кокосової олії, банан та смажений фундук.
  • Домашня гранола, мигдаль, волоський, льон, чіа, мак, насіння та кокосова олія і натуральний цукор, трохи солі в пластівцях.
  • Тофу, печений буряк, вівсяні пластівці цільні, яйця, насіння фенхеля.

Раніше ми розповідали про те, що станеться з організмом, якщо на місяць відмовитись від цукру.

Читайте також про те, яка звичка пити воду може призвести до проблем зі здоров'ям.

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