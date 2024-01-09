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Нутриціолог пояснила, у якому порядку їсти різні продукти, щоб знизити цукор у крові

У якій почерговості їсти різні продукти, щоб не підвищувався цукор (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Рівень цукру у крові дуже важливо контролювати, оскільки нормальні показники зменшують запальні процеси в організмі та сприяють здоровій масі тіла. Натомість різкі стрибки цукру чи підвищений рівень збільшує ризики розвитку діабету та захворювань печінки.

Про те, як у якій почерговості їсти різні продукти, щоб оптимізувати рівень цукру у крові, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію нутриціолога Анастасії Голобородько в Telegram.

У якому порядку треба їсти різні продукти

Нутриціолог поділилась коректним порядком прийому їжі, який допомагає оптимізувати та знижувати цукор крові.

У якій почерговості їсти:

  • овочі та зелень
  •  білок та жири
  • крохмали (білий рис, паста, хліб, каші) та цукри (десерти, включно з фруктами, якщо ШКТ здоровий)

"Такі підконтрольні та помірні рівні глюкози та інсуліну - це контроль бажання перекусів за кілька годин після їжі, менше голоду перед наступною їжею та зниження запальних процесів (включно з акне, висипками, дерматитами). А також більш стабільні рівні енергії впродовж дня та контроль здорової маси тіла", - пояснює Голобородько.

Нутриціолог радить дотримуватись також і наступних правил:

  • солоні сніданки кращі за солодкі
  • солодке натщесерце не дає жодної користі
  • прогулянка після їжі балансує цукор
  • салат чи просто овочі перед основною їжею балансують цукор
  • цільні свіжі фрукти завжди краще за печені чи сушені і звісно що краще за соки та фреші - в них немає клітковини. Вони - концентрати цукру. Корисно також додавати до фруктів трохи горішків
  • уникайте напоїв з сиропами

"Чай з медом - це десерт після їжі, не варто його пити натщесерце. Якщо вже п'єте каву з молоком - то з жирним, цільним чи з вершками. Зернове "молоко" - вівсяне, рисове - це шліфовані зернята, тому цукор крові буде дуже високим. Вибирайте горіхові види: миндалеве, фундукове, кунжутне чи просто цільне молоко", - радить нутриціолог.

 

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