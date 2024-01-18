Нутриціолог пояснила, який овоч із "поганою репутацією" насправді є дуже корисним

Багато хто ставиться до моркви упереджено, бо вона начебто містить багато вуглеводів, якими не бажано зловживати тим, хто береже фігуру. Але насправді цей коренеплід містить багато вітамінів, клітковини і є дуже корисним.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію нутриціолога Анастасії Голобородько в Telegram.
"У моркви дуже дивна репутація - звичний і трохи нудний коренеплід. Морква складається з води та вуглеводів. Останні - завжди ланцюжки цукрів, пов'язані між собою. Але при цьому морква є умовно добрим джерелом клітковини: одна морква середнього розміру містить 2 г. Клітковина в цьому плані виступає буфером і цукри не так швидко всмоктуються в кров", - пояснює нутриціолог.
Морква часто має низький глікемічний індекс (від 16 до 60 залежно від зрілості та сорту), який є показником того, як швидко продукти підвищують рівень цукру в крові після їжі. Найнижчий ГІ у сирої молодої моркви, трохи вищий у вареної та найвищий - у пюре.
"Пектин - це основна форма розчинної клітковини у моркві. Це хороший пребіотик, те на чому приживається корисна мікрофлора. Розчинні волокна вміють знижувати рівень цукру в крові, уповільнюючи всмоктування цукру та крохмалю. Живлять корисні бактерії у кишківника", - каже Голобородько.
У моркві є нерозчинні волокна - целюлоза, геміцелюлоза та лігнін. Вони можуть знижувати ймовірність закрепу та сприяти регулярному випорожненню.
У моркві багато корисних речовин, а саме:
Основними рослинними сполуками моркви є:
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