Нутриціолог пояснила, яке морозиво найкраще купувати дітям, а якого - треба уникати

Як вибрати морозиво для дитини

Під час вибору потрібно уважно читати склад морозива.

"Чим менше в морозиві додатків - барвників і ароматизаторів, а також консервантів, тим здоровіший десерт. Ідеальне морозиво складається з незбираного молока, вершків, цукру та ванілі, туди можуть входити ягоди і фрукти. У складі натурального морозива не повинно бути рослинних жирів - тільки молочні чи якісні жири, цільні з горіхів", - пише експерт.

Вона наголошує, що калорійність, цукри та жири в морозива не відрізняються від інших десертів. Важлива лише доза та якість.

"Морозиво "без цукру" не є здоровим варіантом, адже містить цукрозамінники. В 90% це цукрові спирти, які можуть вести до розладу харчової поведінки, здуття та метеоризму, бо впливають на бактерії мікробіому", - зазначає Голобородько.

Морозиво зі смаками та посипками має вищі рівні цукру та значно більшу кількість консервантів, стабілізаторів.

"Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів нещодавно заборонило сім штучних ароматизаторів, включаючи бензофенон, враховуючи їх зв'язок з онкологією у дослідженнях на тваринах. Ароматизоване кольорове морозиво часто містить штучні харчові барвники, такі як червоний №3 (еритрозин) та синій №2 (індигокармін). Хоча вони схвалені управлінням, деякі дослідження пов'язують їх із гіперактивністю та поведінковими проблемами у дітей", - пише нутриціолог.

Яке морозиво найкраще купувати

Загалом в Україні діють 3 національні стандарти на морозиво.

Молочне (з вмістом жиру від 0,5-7,5 %), вершкове морозиво (8,0-11,5 %) і пломбір (12,0-20,0 %).

"Морозиво на основі молока, в складі якого нема жодних рослинних жирів - пальмової або кокосової олій, маргаринів, кулінарних жирів тощо - є найкращим вибором", - зазначає Голобородько.

Морозиво з комбінованим складом. Молочні жири замінюють рослинними або іншими замінниками молочного жиру.

"Таке морозиво "видає" себе водянистістю, швидко тане. Зазвичай, це поганий склад. Але і веган опції кокосового, горіхового морозива тут вони - годяться", - каже нутриціолог.

Плодово-ягідне морозиво, заморожений сік - продукт, виготовлений на основі цукрового сиропу, барвників, концентрату та ароматизаторів. Такі вироби часто містить багато цукру.