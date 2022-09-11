Нутрициолог объяснила, на что важно обратить внимание в осеннем рационе

Эксперт обращает внимание на такие три пункта в осеннем рационе, которые позволят укреплять организм во время соответствующих климатических "вызовов", минимизировать риски набора лишнего веса или возникновения дефицита необходимых витаминов.

Так как осенью еще является вполне плодородным сезоном, разнообразие овощей, зелени, фруктов, ягод, корнеплодов идеально. При этом есть опасность переедания сладкого, например инжира, винограда, сухофруктов.

"Контролируйте дозу сахара. Фрукт - хороший десерт после еды, если вы здоровы и тело уже получило нормальную порцию других ингредиентов", - рассказала нутрициолог.

Поскольку солнечный день сокращается, вырабатываемый в нашем организме благодаря лучам светила витамина D становится меньше.

Поэтому специалист призывает чаще отправляться на прогулку, а также получать его из печени щепы и яиц (содержится в желтках, особенно если они жидкие). Также витамин D есть в сардинах, скумбриях, тунцах. А еще в небольших количествах в грибах: например, шиитаке, лесных, выращенных искусственно.

Чем ниже падает температура и усиливается похолодание, тем больше резонно добавлять в рацион стимулирующие пряности, говорит эксперт.

Это может быть тмин, семена укропа, горчица, имбирь, корица, кардамон, фенхель, лавр.

"Локальный акцент: листовая зелень, капуста, тыква, батат, грибы, бобовые", - добавила фуд-терапевт.