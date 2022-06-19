UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Нутрициолог объяснил, можно ли ребенка с лишним весом ограничивать в еде

Фото: тренер-нутрициолог высказался о питании детей с лишним весом (pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

Уместно ли ограничивать в еде ребенка родителям, которые озабочены массой тела их чада, и насколько корректно распространенное мнение - мол, "подрастет - вытянется"? На самом деле малыши с лишним весом имеют в 5 раз больше шансов стать взрослым с ожирением.

Об этом рассказал известный тренер и блогер Виктор Мандзяк в своем Instagram.

Специалист обращает внимание, что обычно причина детского ожирения по своей сути не отличаются от взрослого - от переедания. Конечно, есть еще и такие факторы, как:

  • генетическая предрасположенность (наследственность),
  • нездоровые пищевые привычки,
  • низкая физическая активность,
  • хронический стресс,
  • депривация сна (недосыпание).

"Вы могли передать в наследство своему чаду хороший аппетит, экономный метаболизм - с этим ничего не сделаешь. А вот физическая активность и то, что ребенок ест - ваша абсолютная ответственность", - подчеркивает нутрициолог.

Родителям, которых беспокоит лишний вес ребенка, он рекомендует как главные "спасительные" средства побудить малыша к физической активности и следить за здоровым питанием.

"Отдайте ребенка в спортивную секцию, пустите во двор, пусть не залипает в ток-токе, пусть с детьми играет, бегает-прыгает... Уберите со стола колу-фанту, а еще лучше - из квартиры. Поставьте на стол фрукты и овощи", - советует Мандзяк и добавляет, что именно родители формируют пищевые привычки у ребенка.

Как рассказывает тренер, малышам с лишним весом худеть можно, но тут есть свои нюансы. Так, похудение невозможно без дефицита калорий, а ребенку для роста требуется профицит энергии.

"Похудение - недоедание, рост организма - переедание. Как быть, не остановит ли ограничения в пище рост и развитие организма? На самом деле, то, что ребенку нужно много есть для роста - сказочка. Если не учитывать первый год жизни, дополнительная энергия для роста организма составляет всего около 1% от общих потребностей в пище. Это где-то 20 ккал, это ничто", - говорит нутрициолог.

Тренер-нутрицолог рассказал, можно ли ребенка ограничивать в еде (фото: скрин instagram.com/viktor_mandziak)

Напомним, ранее врач-диетолог дала советы, как приучить ребенка есть овощи.

Добавим также, перед этим доктор Комаровский рассказал, какие ягоды могут представлять опасность, поэтому их нельзя разрешать есть детям.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питаниеЗдоровая едаСоветы нутрициолога