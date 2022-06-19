Нутрициолог объяснил, можно ли ребенка с лишним весом ограничивать в еде

Специалист обращает внимание, что обычно причина детского ожирения по своей сути не отличаются от взрослого - от переедания. Конечно, есть еще и такие факторы, как:

генетическая предрасположенность (наследственность),

нездоровые пищевые привычки,

низкая физическая активность,

хронический стресс,

депривация сна (недосыпание).

"Вы могли передать в наследство своему чаду хороший аппетит, экономный метаболизм - с этим ничего не сделаешь. А вот физическая активность и то, что ребенок ест - ваша абсолютная ответственность", - подчеркивает нутрициолог.

Родителям, которых беспокоит лишний вес ребенка, он рекомендует как главные "спасительные" средства побудить малыша к физической активности и следить за здоровым питанием.

"Отдайте ребенка в спортивную секцию, пустите во двор, пусть не залипает в ток-токе, пусть с детьми играет, бегает-прыгает... Уберите со стола колу-фанту, а еще лучше - из квартиры. Поставьте на стол фрукты и овощи", - советует Мандзяк и добавляет, что именно родители формируют пищевые привычки у ребенка.

Как рассказывает тренер, малышам с лишним весом худеть можно, но тут есть свои нюансы. Так, похудение невозможно без дефицита калорий, а ребенку для роста требуется профицит энергии.

"Похудение - недоедание, рост организма - переедание. Как быть, не остановит ли ограничения в пище рост и развитие организма? На самом деле, то, что ребенку нужно много есть для роста - сказочка. Если не учитывать первый год жизни, дополнительная энергия для роста организма составляет всего около 1% от общих потребностей в пище. Это где-то 20 ккал, это ничто", - говорит нутрициолог.

Тренер-нутрицолог рассказал, можно ли ребенка ограничивать в еде (фото: скрин instagram.com/viktor_mandziak)