Нутриціолог назвала звичку сучасних людей, через яку падає імунітет

Яка сучасна звичка погіршує імунітет

Сучасні люди надто велику увагу приділяють гігієні - часте миття рук, використання антисептиків, застосування антибіотиків - хоч і захищають від бактерій, але створюють стерильні умови.

"Гігієна змінила розвиток імунної системи. Сучасний спосіб життя дали переваги, але вони можуть негативно впливати на імунну систему", - заявляє експерт.

За словами Голобородько, у стерильних умовах на людину йде низький інфекційний тиск. Через надмірну гігієну порушується баланс т-хелперів 1 та 2 типу - це спеціальні клітини, що відіграють важливу роль для імунної системи.

"Невеликі дози бактеріальних антигенів - потрібні. Імунна система починає дозрівати, лише коли тренується. Виховується антигенами та посилюється завдяки мікрофлорі та її змінам - це називається імунна пам'ять. Порушення бар'єрної функції - одна із найсерйозніших проблем, пов'язана з імунною системою, з якою ми стикаємося", - каже нутриціолог.

Як саме надмірна гігієна впливає на імунітет

Прагнення до стерильності може призвести до того, що імунна система просто не вмітиме захищати організм.

"Не можна мати стерильний кишечник. Тварини зі стерильними кишечниками помирають швидко. Важливо різноманітне оточення, у тому числі віруси. Тому можна з'їсти немите яблуко з дерева, чи горіх або шматок сиру, який упав на підлогу. Можна не загодовувати дитину пластівцями, білим рисом і снеками, а дозволити їй колупатися руками в землі. Тіло - дуже розумна машина і якщо з ним поводитись з розумом - воно на нашій стороні", - стверджує Голобородько.

При цьому Анастасія додає, що у боротьбі з інфекційними захворюваннями відводиться відповідна роль особистої та суспільної гігієни.

"Карантинні заходи колись урятували незліченну кількість життів інфікованих людей. Нині ж зміни у правилах домашнього догляду, їжа для дітей зі стерильних банок, якість води та система каналізації, екологія, стреси - на імунітет впливає все", - додає нутриціолог.